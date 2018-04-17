Украина готова дать коридор войскам РФ для выхода из Приднестровья

Руководство Молдовы настаивает на выводе российских войск в соответствии с ранее взятыми РФ международными обязательствами.

Специальный представитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский заявил, что как только Россия начнет процес вывода войск из непризнанной Приднестровской Молдавской республики, то Украина будет готова предоставить коридор.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

“Наша позиция неизменна - территорию мы предоставим, обеспечим беспрепятственный и безопасный вывод российских войск и боеприпасов с территории Приднестровья, как только Россия начнет это делать. Или по крайней мере - выразит готовность“, - сказал Крыжановский.

Читай также: Додон: Украина поможет решить вопрос Приднестровья

Председатель однако отметил, что Россия на данном этапе не готова выводить войска и ищет любые предлоги для отказа.

Посол Молдовы в Украине Руслан Болбочан в свою очередь выразил озабоченность проведением военных учений на территории ПМР и добавил, что Кишинев настаивает на выводе российских войск в соответствии с ранее взятыми Россией международными обязательствами.

Напомним, 12 апреля премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил, что Кишинев хочет договориться с Киевом о предоставлении коридора на территории Украины для выведения российских войск из Приднестровья.

Позднее, 14 апреля, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что РФ не будет выводить войска из МПР, так как это якобы может дестабилизировать ситуацию, добавив, что вывод российских войск через Украину является опасным.