Рабинович предложил победителю шоу "Кандидат" проходное место в списке партии За життя

Победитель не только получит место в проходной части списка одной из политических сил Украины на следующих выборах в Верховную Раду, но и годовое обучение в Стэнфордском университете.

Народный депутат Украины и лидер политической партии За життя Вадим Рабинович гарантировал победителю проекта “Кандидат“, который запускает телеканал 112 Украина, проходное место в списке своей политсилы на следующих выборах в Верховную Раду Украины. Об этом сообщает 112.ua.

“С предложением принять участие в проекте и дать победителю место в проходной части списка на выборах телеканал 112 Украина обратился к лидерам самых рейтинговых политических партий Украины. На предложение телеканала откликнулся лидер партии За життя Вадим Рабинович, который не только согласился принять участие в плотном графике съемок проекта, но и гарантировал победителю программы проходное место на выборах в Верховную Раду Украины“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что проект “Кандидат“ даст возможность победителю не только стать народным депутатом “без коррупции, кумовства и компромиссов“, но и год отучиться в Стэнфордском университете.

“Проект “Кандидат“– это уникальная возможность без коррупции, кумовства и компромиссов с совестью стать народным депутатом Украины. Впервые в эфире абсолютно прозрачно страна будет наблюдать появление нового парламентария из народа. По формату “Кандидат“ – это социально-политическое реалити-шоу. Его герои будут доказывать, что достойны сесть в депутатское кресло, и в рамках проекта пройдут уникальный тренинговый марафон. А победитель не только получит место в проходной части списка одной из политических сил Украины на следующих выборах в Верховную Раду, но и годовое обучение в Стэнфордском университете“, – передает 112.ua.

В проекте “Кандидат“, который выйдет в эфир во второй половине августа 2018 года, сможет принять участие каждый гражданин Украины, который заполнит анкету на сайте программы и пройдет все кастинги.

“По правилам проекта, героем шоу может стать каждый гражданин Украины, который заполнит анкету на сайте программы и успешно пройдет кастинги. Поэтому всех, кто чувствует в себе силы, хочет и знает, как изменить к лучшему жизнь в нашей стране, телеканал приглашает принять участие в отборе. Кастинг для участия в проекте пройдет в нескольких городах Украины в апреле-мае 2018 года. В эфир телеканала 112 Украина проект выйдет во второй половине августа 2018 года“, – сказано в сообщении.