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В Киевской области из приюта похитили четырех детей

Комментариев: 1
Вероятно, детей без разрешения руководства учреждения тайно увезли их собственные родители.
У семьи сгорел дом, родители были вынуждены отдать детей в приют
У семьи сгорел дом, родители были вынуждены отдать детей в приют
facebook.com/полиция

В Киевской области полиция разыскивает мужчину и женщину, которые 16 апреля похитили своих собственных двух сыновей и двух дочерей из Макаровского райцентра соцподдержки детей и семей.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Правоохранители установили, что родители посадили детей в машину и скрылись в неизвестном направлении.

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Четыре года назад родители были вынуждены отдать детей в центр социальной поддержки, поскольку дом, где они жили, сгорел в результате пожара. Семья на то время находилась в затруднительном материальном положении.

“38-летний мужчина и его 35-летняя жена, которые не лишены родительских прав, неоднократно пытались забрать из приюта детей без разрешения руководства. Однако постоянного места жительства у них нет“, - отмечают в полиции.

Отец и мать уже неоднократно пытались забрать детей обратно
Отец и мать уже неоднократно пытались забрать детей обратно
facebook.com/полиция

Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения семьи.

Как сообщалось 16 апреля, шестилетний мальчик двое суток жил в парке города Ровно, боясь возвращаться домой к пьяным родственникам, которые его избивали.

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Теги: дети, родители, полиция, розыск, похищение, приют
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Комментариев (1)
РАЗГЕЛЬДЯЙ    17.04.2018, 14:49
Оценка:  0
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Забрали свих детей молодцы.
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