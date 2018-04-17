На Одесской трассе бензовоз въехал в дорожных рабочих
Авария произошла возле поворота с трассы Киев-Одесса в сторону поселка Маньковка. По предварительным данным, в результате ДТП есть жертвы и пострадавшие.
На трассе Киев-Одесса во вторник, 17 апреля, бензовоз на полном ходу врезался в работников дорожной службы. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает dtp.kiev.ua.
Авария произошла возле поворота с трассы в сторону поселка Маньковка, на 187 километре трассы.
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Бензовоз врезался в сотрудников дорожной службы и опрокинул спецтранспорт.
По предварительным данным, в результате аварии есть жертвы и пострадавшие.
Ранее в Бельгии поезд наехал на бригаду рабочих.
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