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На Одесской трассе бензовоз въехал в дорожных рабочих

Комментариев: 1
Авария произошла возле поворота с трассы Киев-Одесса в сторону поселка Маньковка. По предварительным данным, в результате ДТП есть жертвы и пострадавшие.
ДТП с бензовозом
ДТП с бензовозом
facebook.com/dtp.kiev.ua

На трассе Киев-Одесса во вторник, 17 апреля, бензовоз на полном ходу врезался в работников дорожной службы. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Авария произошла возле поворота с трассы в сторону поселка Маньковка, на 187 километре трассы.

facebook.com/dtp.kiev.ua
facebook.com/dtp.kiev.ua

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Бензовоз врезался в сотрудников дорожной службы и опрокинул спецтранспорт.

По предварительным данным, в результате аварии есть жертвы и пострадавшие.

Ранее в Бельгии поезд наехал на бригаду рабочих.

 

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Теги: Киев, ДТП, Одесса, авария, рабочие, пострадавшие, бензовоз
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Комментариев (1)
МиЗдобулиАфрику    17.04.2018, 14:51
Оценка:  0
МиЗдобулиАфрику
Много жертв что-то сегодня...
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