Крымский завод Фирташа травит Херсонскую область - расследование

Крымский завод олигарха уже три года не платит эко-налог из-за якобы "закрытого" производства.

Крымский титановый завод украинского олигарха Дмитрия Фирташа сбрасывая отходы травит Херсонскую область.

Об этом сообщается в расследовании программы Наши гроши с Денисом Бигусом.

Отмечается, что завод Фирташа также третий год подряд не уплачивает эко-налог, прикрываясь остановкой производства из-за оккупации.

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Журналисты однако утверждают, что завод в оккупированном Армянске продолжает свою работу вопреки санкциям и завозит через закрытый порт Керчи украинское сырье ильменит.

Предприятие арендует более тысячи гектаров в Каланчакском районе Херсонской области для размещения химических отходов производства двуокиси титана. С 2015 года компания прекратила платить экологический налог за загрязнение окружающей среды.

С 2015 года компания прекратила платить экологический налог скриншот из видео

В фискальной службе Херсонской области сообщили, что Юкрейниан кемикал продактс не облагается экологическими налогами, поскольку предприятие сообщает об отсутствии производственной деятельности, в связи с оккупацией.

В то же время Росприродонадзор сообщает, что в 2017 году по результатам проверки соблюдения экологического законодательства РФ завод оштрафовали на 230 млн рублей за недостоверную информацию о выбросах.

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Авторы расследования сообщают, что жители херсонского села Першоконстантиновка обеспокоены увеличением заболеваемости и смертности. Рядом с селом находится отстойник отходов завода. По данным районной больницы, с 2012 года, когда Крымский титан увеличил мощность, онкозаболеваемость выросла на 50%.

В 2016 году проверка Государственной экологической инспекции обнаружила значительное повышение загрязнения почв Присивашья. Анализ образцов воды из пресного водоема и сельского водопровода, отобранный в школьной столовой, имеет существенное несоответствие санитарным нормам.

Однако крымский завод продолжает работать на украинском сырье (ильменитовом концентрате производства Иршанского горно-обогатительного комбината). Из-за запрета на поставки с Крыма, закрытия железнодорожного сообщения, появилась морская “ильменитовым схема“ - сырье отправляется будто бы на экспорт в Россию, а на самом деле перегружается на рейде в Керченском проливе и доставляется в закрытый Украиной порт Керчь.

Завод загрязняет почву и воду скриншот из видео

По данным расследования, в 2016-2017 годах в Крым было доставлено не менее 220 тысяч тонн ильменитового концентрата, отправителем и получателем груза, по документам, является московское ООО ЦОТ - официальный представитель украинских заводов Крымский титан и Сумыхимпром.

Авторы расследования отмечают, что под санкции СНБО попала только московская компания Титановые инвестиции, хотя “ильменитовым схема“ нарушает украинский закон и западные санкции.

Напомним, 20 марта пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что на фирмах олигарха Фирташа прошли обыски в связи с подозрением в неуплате 500 млн гривен налогов.