Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пенсию можно получать вне зависимости от прописки - Розенко

Комментариев: 0
Вице-премьер министр Украины рассказал о запуске Единого реестра пенсионеров и плательщиков налогов.
Павел Розенко рассказал о новых привилегиях для пенсионеров
Павел Розенко рассказал о новых привилегиях для пенсионеров
УНИАН

Вице-премьер министр Украины Павел Розенко заявил, что украинцы могут получать и оформлять пенсии вне зависимости от того, где они прописаны и где живут. Данное заявление прозвучало на пресс-конференции по улучшению качества пенсионного обслуживания граждан Пенсионным фондом, передает УНН.

Читай также: “Счастливая“ пенсионерка из ролика Порошенко рассказала о своей бедности

“Пенсионная реформа - это не только повышение пенсий, но и улучшение сервиса обслуживания. Этому способствует в том числе запуск Единого реестра пенсионеров и плательщиков налогов. На сегодня в нем зарегистрировано 42 млн человек - всех, кто работает и получают пенсии. Теперь пенсию можно получить и назначить в любой точке страны, независимо от прописки “, - сказал Розенко.

Также вице-премьер отметил, что этот реестр обеспечивает регулярный и непосредственный процесс верификации пенсионеров, что делает работу Пенсионного фонда законной и прозрачной, исключая выплаты фейковых пенсий и пенсий мертвым душам“.

Читай также: Кабмин с мая начнет выплачивать повышенные пенсии военным

Напомним, 3 апреля глава Министерства социальной политики Андрей Рева рассказал, когда в Украине повысят пенсионный возраст.

Поделись:
Теги: Украина, пенсии, Розенко, единый реестр
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь