Пенсионеры смогут получать и оформлять пенсию вне зависимости от прописки - Розенко

Вице-премьер министр Украины рассказал о запуске Единого реестра пенсионеров и плательщиков налогов.

Вице-премьер министр Украины Павел Розенко заявил, что украинцы могут получать и оформлять пенсии вне зависимости от того, где они прописаны и где живут. Данное заявление прозвучало на пресс-конференции по улучшению качества пенсионного обслуживания граждан Пенсионным фондом, передает УНН.

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“Пенсионная реформа - это не только повышение пенсий, но и улучшение сервиса обслуживания. Этому способствует в том числе запуск Единого реестра пенсионеров и плательщиков налогов. На сегодня в нем зарегистрировано 42 млн человек - всех, кто работает и получают пенсии. Теперь пенсию можно получить и назначить в любой точке страны, независимо от прописки “, - сказал Розенко.

Также вице-премьер отметил, что этот реестр обеспечивает регулярный и непосредственный процесс верификации пенсионеров, что делает работу Пенсионного фонда законной и прозрачной, исключая выплаты фейковых пенсий и пенсий мертвым душам“.

Напомним, 3 апреля глава Министерства социальной политики Андрей Рева рассказал, когда в Украине повысят пенсионный возраст.