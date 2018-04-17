В Черкассах мужчина устроил резню в горотделе полиции

Трое раненных полицейских госпитализированы.

В Черкассах в горотделе Нацполиции вооруженный ножом посетитель напал на полицейских и ранил трех человек.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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“В Черкасский отдел полиции обратился 53-летний местный житель по поводу встречи с участковым офицером полиции. Во время пребывания на территории Черкасского отдела полиции мужчина неожиданно напал на полицейского и нанес ему ножевое ранение в спину. Во время его задержания, злоумышленник нанес ножевые ранения еще двум стражам порядка“, — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, а трое раненных полицейских госпитализированы.

Уголовное производство ведется по статье “посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего“.

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Напомним, 5 апреля в Черкассах в завод Укроборонпрома бросили две гранаты.