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В Польше сейчас два миллиона украинцев - посол

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Посол Польши в Украине считает, что трудовая миграция является полезным явлением для обеих стран.
По словам Пекло, за 2017 года из Польши было перечислено почти 100 млрд грн
По словам Пекло, за 2017 года из Польши было перечислено почти 100 млрд грн
УНИАН

Польский посол в Украине Ян Пекло заявил, что в Польше в настоящее время проживают, работают и учатся 2 миллиона украинцев.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

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Посол подчеркнул, что трудовая миграция является полезным явлением для обеих стран, поскольку возрастает поток денежных средств.

“Украинцы присылают сбережения своим семьям в Украину. Согласно оценкам, за прошлый год из Польши в Украину было перечислено почти 100 миллиардов гривен“, - сказал польский дипломат.

10 апреля директор польской компании по трудоустройству иностранцев EastWestLink Анджей Коркус заявил, что самой большой проблемой украинских трудовых мигрантов в Польше является незнание языка, что вызывает остальные проблемы.

Ранее, 26 марта, заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий сообщил о намерении польских властей создать государственное агентство, которое занималось бы защитой прав трудовых мигрантов из Украины.

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Теги: украинцы, миграция, Польша, посол
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Комментариев (1)
Filini    17.04.2018, 15:55
Оценка:  0
Filini
2 миллиона! Если они выйдут на улицы и скажут "Слава Украине!" поляки обгадятся на месте.. Отменил бы я на месте поляков антибандеровский закон пока не поздно...
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