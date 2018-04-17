В Польше сейчас два миллиона украинцев - посол

Посол Польши в Украине считает, что трудовая миграция является полезным явлением для обеих стран.

По словам Пекло, за 2017 года из Польши было перечислено почти 100 млрд грн УНИАН

Польский посол в Украине Ян Пекло заявил, что в Польше в настоящее время проживают, работают и учатся 2 миллиона украинцев.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

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Посол подчеркнул, что трудовая миграция является полезным явлением для обеих стран, поскольку возрастает поток денежных средств.

“Украинцы присылают сбережения своим семьям в Украину. Согласно оценкам, за прошлый год из Польши в Украину было перечислено почти 100 миллиардов гривен“, - сказал польский дипломат.

10 апреля директор польской компании по трудоустройству иностранцев EastWestLink Анджей Коркус заявил, что самой большой проблемой украинских трудовых мигрантов в Польше является незнание языка, что вызывает остальные проблемы.

Ранее, 26 марта, заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий сообщил о намерении польских властей создать государственное агентство, которое занималось бы защитой прав трудовых мигрантов из Украины.