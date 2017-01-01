В Украине предлагают начислять трудовой стаж и субсидии заробитчанам
Министр социальной политики Андрей Рева предложил начислять субсидию и трудовой стаж украинцам, которые работают за границей.
Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, сообщает телеканал 112 Украина.
“Мы предлагаем стимулировать их к добровольному страхованию. То есть мы готовы давать субсидию семьям, где люди работают за рубежом при условии, что они добровольно застрахуются и заплатят вклад хотя бы за 3 месяца“, - сказал Рева.
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По словам министра, минимальный взнос составит 2500 грн, который позволит получить субсидию и страховой стаж, дающий право на пенсию.
“Это стимулирующий момент, который должен давать людям возможность пользоваться системой социальной защиты“, - отметил Рева.
Напомним, 17 апреля польский посол в Украине Ян Пекло заявил, что в Польше в настоящее время проживают, работают и учатся 2 миллиона украинцев.