Сын виновника ДТП в Кривом Роге рассказал об аварии - СМИ

По словам сына водителя Mazda, отец решил "притопить", поскольку они опаздывали на автовокзал.

Разбитая Мазда, в которой ехал предположительный виновник ДТП dp.npu.gov.ua

Сын водителя Mazda, который стал участником смертельного ДТП, заявил, что его отец прибавил скорость, поскольку они опаздывали на автовокзал.

Об этом сообщает местное издание Первый Криворожский.

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По его словам, маршрутку не успели увидеть якобы из-за деревьев. В момент аварии, молодой человек находился на переднем сиденье.

Он добавил, что с места происшествия отца госпитализировали из-за травмы после удара об руль. Мужчина согласился пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови. Несовершеннолетний пассажир серьезно не пострадал.

В пресс-службе Криворожского горисполкома подтвердили, что водитель Мазда-6 перед перекрестком ускорился, хотя выезжал с второстепенной дороги.

Достоверность этой информации неизвестна, поскольку не понятно, зачем сыну “сдавать“ собственного отца.

Данные трекинга, прибор для которого установлен в салоне маршрутки, зафиксировали скорость этого транспортного средства в момент аварии - 46 км/час. Поэтому суммарная сила удара для маршрутки составила примерно 110 км/час. При такой скорости водителю вряд ли удалось совершить хоть какой-то маневр, чтобы избежать столкновения.

Данные GPS о скорости маршрутки 1tv.kr.ua

Напомним, 17 апреля в полиции сообщили о задержании водитель автомобиля Mazda. Ранее, в экстренных службах сообщили, что в результате столкновения авто, маршрутки и автобуса погибли 8 человек, еще 18 были доставлены в больницы города с травмами различной степени тяжести.