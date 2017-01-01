Сын виновника ДТП в Кривом Роге рассказал об аварии - СМИ
Сын водителя Mazda, который стал участником смертельного ДТП, заявил, что его отец прибавил скорость, поскольку они опаздывали на автовокзал.
Об этом сообщает местное издание Первый Криворожский.
Читай также: На Одесской трассе бензовоз въехал в дорожных рабочих
По его словам, маршрутку не успели увидеть якобы из-за деревьев. В момент аварии, молодой человек находился на переднем сиденье.
Он добавил, что с места происшествия отца госпитализировали из-за травмы после удара об руль. Мужчина согласился пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови. Несовершеннолетний пассажир серьезно не пострадал.
В пресс-службе Криворожского горисполкома подтвердили, что водитель Мазда-6 перед перекрестком ускорился, хотя выезжал с второстепенной дороги.
Достоверность этой информации неизвестна, поскольку не понятно, зачем сыну “сдавать“ собственного отца.
Данные трекинга, прибор для которого установлен в салоне маршрутки, зафиксировали скорость этого транспортного средства в момент аварии - 46 км/час. Поэтому суммарная сила удара для маршрутки составила примерно 110 км/час. При такой скорости водителю вряд ли удалось совершить хоть какой-то маневр, чтобы избежать столкновения.
Напомним, 17 апреля в полиции сообщили о задержании водитель автомобиля Mazda. Ранее, в экстренных службах сообщили, что в результате столкновения авто, маршрутки и автобуса погибли 8 человек, еще 18 были доставлены в больницы города с травмами различной степени тяжести.