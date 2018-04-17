Ефремов в суде обозвал прокурора "гоблином"

Суд был вынужден объявить перерыв.

Бывший лидер парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов во время судебного заседания Старобельского районного суда Луганской области обозвал одного из прокуроров “гоблином“.

Об этом сообщает UNN.

Это произошло после того, как прокурор начал выяснять у свидетеля причастен ли Ефремов к добыче песка в регионе. Это возмутило Ефремова и он заявил, что “этого эпизода в обвинении нет“.

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“Уберите этого“ гоблина“ из зала! Это гоблин“ натуральный! Он врет! Постоянно врет на заседании суда, а вы ему позволяете это делать. Уберите его или меня удалите, я его еще раз “гоблином“ назову - того, кто постоянно лжет, обвиняя меня в том, чего я не совершал, того, кто подделывает документы!“ - ругался Ефремов.

В результате для того, чтобы обе стороны успокоились, суд был вынужден объявить 10-минутный перерыв.

Стоит отметить, что по завершении перерыва сторона обвинения заявила ходатайство об удалении Ефремова из зала суда.

В свою очередь Ефремов заявил суду, что и сам давно просит уже в течение года удалить его из судебного заседания, чтобы не видеть ежедневно “откровенную ложь“.

Коллегия судей посоветовавшись на месте приняла решение продолжить допрос свидетеля, а ходатайство прокурора об удалении обвинения до конца дня заседания оставить без удовлетворения.

Напомним, экс-нардеп Ефремов был задержан 14 февраля 2015 года. Ему было выдвинуто обвинение по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Печерский суд Киева определил Ефремову залог в 3,6 млн грн, залог был внесен Борисом Колесниковым.

В том же году против нардепа было выдвинуто еще одно обвинение - по ч. 3 ст. 161 УК (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти). 31 марта 2016 года ГПУ закрыла это уголовное дело и вернула залог в размере 60,9 тыс грн.

30 июля 2016 года Ефремов был задержан в аэропорту Борисполь по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. С тех пор бывший регионал находится в СИЗО.