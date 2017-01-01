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В Одессе мужчина задушил двоих детей и получил пожизненный срок

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Таким страшным образом обвиняемый, злоупотребляющий алкоголем, решил отомстить своей жене.
Убийца справедливо получил пожизненный срок
Убийца справедливо получил пожизненный срок
depositphotos.com

В Одессе мужчину приговорили к пожизненному заключению за убийство двоих детей. Об этом сообщает пресс-центр Судебной власти Украины. 

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Трагедия случилась еще 27 июня 2017 года. Обвиняемый проживал вместе с женой и ее малолетними детьми от первого брака – 10-летним сыном и 4-летней дочкой. Обвиняемый злоупотреблял спиртными напитками, и на этой почве в очередной раз поссорился с женой, которая пыталась его вразумить.

Когда женщина ушла на работу, мужчина решил отомстить ей и задушил обоих ее детей.

“Киевский районный суд. Одессы вынес приговор в отношении обвиняемого в убийстве двух малолетних детей. Рассмотрев дело, коллегия судей вынесла приговор, согласно которому мужчина осужден на пожизненное лишение свободы", – гласит сообщение ведомства.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном суде Одесской области.

Напомним, 27 марта сообщалось о жестоком убийстве двухлетней девочки в Черниговской области. Местные жители заявляли об изнасиловании.

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Теги: Одесса, убийство, удушение, дети, пожизненное заключение
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