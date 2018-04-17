Савченко с третьей попытки прошла полиграф

О том, что допрос арестованного нардепа с участием детектора лжи завершен, сообщил адвокат Савченко Олег Соловей.

Народный депутат Надежда Савченко, которую подозревают в подготовке терактов в Верховной Раде и в центре Киева, прошла тестирование на полиграфе во вторник, 17 апреля. Это была третья встреча Савченко с полиграфологами, передает Интерфакс-Украина.

Об этом рассказал ее адвокат Олег Соловей.

“Эксперты пока не дали окончательного заключения по этому вопросу, и окончательно экспертизу, если можно так сказать, не закрыли“, - заявил адвокат.

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Судебно-психологическая экспертиза с использованием полиграфа проходила в управлении СБУ. В течении двух дней эксперты определятся с предварительными выводами, а также с тем, потребуется ли повторная проверка.

Олег Соловей рассказал, что процедура, проведенная экспертами Киевского Научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ), была достаточно тщательной. Она длилась несколько часов, но допрашиваемой давали передохнуть.

Напомним, сестра арестованного нардепа Вера Савченко рассказала, что допрос Надежды на полиграфе начался в отсутствие ее адвокатов – защиту нардепа, вместе с журналистами, дезинформировали о том, где будет проходить допрос.

Также напомним, что Савченко 5 апреля отказалась проходить проверку на детекторе лжи, потом, 13 апреля, согласилась, требуя максимальной публичности допроса и присутствия журналистов. Однако состояние ее здоровья исказило результаты экспертизы – из-за голодовки, которую Надежда Савченко объявила 23 марта, у нее наблюдалась постоянная тахикардия и повышение температуры тела.

Тогда нардеп согласилась прервать голодовку на три дня, и наконец во вторник, 17 апреля, экспертам наконец удалось провести допрос с полиграфом.