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Во Львовской области 2-х летний мальчик умер, наевшись сердечных таблеток

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Бабушка с дедушкой оставили малыша в машине без присмотра, пока сажали картошку.
Взрослые оставили свои сердечные таблетки в зоне досягаемости малыша
Взрослые оставили свои сердечные таблетки в зоне досягаемости малыша
depositphotos.com

В Самборском районе, под Львовом, умер двухлетний ребенок, объевшись таблеток, предназначенных для лечения сердечных заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Львовской области. 

Несчастье произошло 16 апреля в одном из сел района.

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“Поступило сообщение о том, что в местную больницу доставлен ребенок, у которого медики диагностировали "клиническую смерть". Предварительно установлено, что двухлетний мальчик вместе с бабушкой и дедушкой находился на приусадебном участке и пока взрослые сажали картошку, ребенок играл в автомобиле. В салоне он нашел таблетки, предназначенные для лечения сердечных заболеваний, и наглотался их, что привело к смерти малыша“ – говорится в сообщении полиции.

В данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 30 марта во Львовской области 10-летнего мальчика засыпало песком в самодельном тоннеле, который дети вырыли для игр. Когда на помощь подоспели взрослые, было уже поздно - мальчик был мертв. 

12 апреля сообщалось еще об одном случае, когда ребенок погиб из-за халатности взрослых. Годовалая девочка заживо сгорела в костре, так как ее 21-летняя мать оставила ее в коляске недалеко от огня.

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Теги: Львов, Львовская область, несчастный случай, смерть ребенка, таблетки
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