Кровавое ДТП в Кривом Роге: названы имена погибших
Сообщается, что все погибшие были отрудниками компании АрселорМиттал.
Во вторник, 17 апреля, опубликован список жертв смертельного ДТП в Кривом Роге. Сообщается, что все погибшие были сотрудниками компании АрселорМиттал. Имена погибших обнародовал портал Первый Городской.
- Михаил Кукленко, 57 лет. Погиб на 57-м году жизни от полученных травм
- Марина Соловей, возраст неизвестен. Погибла на месте.
- Игорь Шкиров, также погиб на месте.
- Александр Маханов, скончался на месте в результате травм, несовместимых с жизнью
- Алла Коротич, 57 лет. Сотрудница АрселорМиттал. Погибла на месте.
- Сергей Рак, 39 лет, не выжил в автокатастрофе, скончался на месте.
- Андрей Славин, 40 лет, погиб при столкновении автомобилей на месте.
- Людмила Стешенко, возраст неизвестен, не дожила до прибытия скорой помощи.
СМИ сообщили, что еще двое жертв ДТП скончались в больнице.
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Напомним, во вторник, 17 апреля утром в Кривом Роге столкнулись маршрутка, автобус и легковой автомобиль с сотрудниками компании АрселорМиттал. В результате столкновения восемь человек погибли на месте, и восемнадцать людей пострадали. Трагедия произошла на улице Героев АТО в 06:00.