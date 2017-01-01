Кровавое ДТП в Кривом Роге: названы имена погибших

Сообщается, что все погибшие были отрудниками компании АрселорМиттал.

Названы имена погибших в ДТП в Кривом Роге 1tv.kr.ua

Во вторник, 17 апреля, опубликован список жертв смертельного ДТП в Кривом Роге. Сообщается, что все погибшие были сотрудниками компании АрселорМиттал. Имена погибших обнародовал портал Первый Городской.

Михаил Кукленко, 57 лет. Погиб на 57-м году жизни от полученных травм

Марина Соловей, возраст неизвестен. Погибла на месте.

Игорь Шкиров, также погиб на месте.

Александр Маханов, скончался на месте в результате травм, несовместимых с жизнью

Алла Коротич, 57 лет. Сотрудница АрселорМиттал. Погибла на месте. Алла Коротич 1tv.kr.ua

Сергей Рак, 39 лет, не выжил в автокатастрофе, скончался на месте. Сергей Рак 1tv.kr.ua

Андрей Славин, 40 лет, погиб при столкновении автомобилей на месте. Андрей Славин 1tv.kr.ua

Людмила Стешенко, возраст неизвестен, не дожила до прибытия скорой помощи. Людмила Стешенко 1tv.kr.ua

СМИ сообщили, что еще двое жертв ДТП скончались в больнице.

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Напомним, во вторник, 17 апреля утром в Кривом Роге столкнулись маршрутка, автобус и легковой автомобиль с сотрудниками компании АрселорМиттал. В результате столкновения восемь человек погибли на месте, и восемнадцать людей пострадали. Трагедия произошла на улице Героев АТО в 06:00.