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Кровавое ДТП в Кривом Роге: названы имена погибших

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Сообщается, что все погибшие были отрудниками компании АрселорМиттал.
Названы имена погибших в ДТП в Кривом Роге
Названы имена погибших в ДТП в Кривом Роге
1tv.kr.ua

Во вторник, 17 апреля, опубликован список жертв смертельного ДТП в Кривом Роге. Сообщается, что все погибшие были сотрудниками компании АрселорМиттал. Имена погибших обнародовал портал Первый Городской.

  • Михаил Кукленко, 57 лет. Погиб на 57-м году жизни от полученных травм
  • Марина Соловей, возраст неизвестен. Погибла на месте.
  • Игорь Шкиров, также погиб на месте.
  • Александр Маханов, скончался на месте в результате травм, несовместимых с жизнью
  • Алла Коротич, 57 лет. Сотрудница АрселорМиттал. Погибла на месте.
    Алла Коротич
    Алла Коротич
    1tv.kr.ua
  • Сергей Рак, 39 лет, не выжил в автокатастрофе, скончался на месте.
    Сергей Рак
    Сергей Рак
    1tv.kr.ua
  • Андрей Славин, 40 лет, погиб при столкновении автомобилей на месте.
    Андрей Славин
    Андрей Славин
    1tv.kr.ua
  • Людмила Стешенко, возраст неизвестен, не дожила до прибытия скорой помощи.
    Людмила Стешенко
    Людмила Стешенко
    1tv.kr.ua

СМИ сообщили, что еще двое жертв ДТП скончались в больнице.

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Напомним,  во вторник, 17 апреля утром в Кривом Роге столкнулись маршрутка, автобус и легковой автомобиль с сотрудниками компании АрселорМиттал. В результате столкновения восемь человек погибли на месте, и восемнадцать людей пострадали.  Трагедия произошла на улице Героев АТО в 06:00.

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Теги: Кривой Рог, трагедия, ДТП, погибшие, список
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