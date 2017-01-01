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Стали известны подробности ДТП с дорожниками в Черкасской области

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Водитель грузовика с полуприцепом, который перевозил около 25 кубов аммиачной воды, не справился с управлением и въехал в Газель. По разным данным, пострадали три-четыре человека.
ДТП произошло на трассе Киев-Одесса в Черкасской области
ДТП произошло на трассе Киев-Одесса в Черкасской области
Пресс-служба Нацполиции Украины

В результате аварии на трассе Киев-Одесса в Черкасской области с участием грузового автомобиля DАF и легкового автомобиля Газель пострадали четыре человека. По информации Укравтодора, грузовик сбил прицеп-информатор и трех сотрудников компании, которые работали на проезжей части.

В свою очередь в областной полиции сообщили, что пострадали четыре человека. По предварительным данным, водитель автомобиля DАF "с полуприцепом, который перевозил около 25 кубов аммиачной воды, не справился с управлением и въехал в автомобиль Газель", который был припаркован на обочине дороги по направлению движения.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля DАF, а также водитель и двое пассажиров автомобиля "Газель" получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в Маньковскую центральную больницу", - отметили в полиции.

В Укравтодоре уточнили, что двое сотрудников предприятия получили легкие травмы, один - тяжелые.

Ранее в Бельгии поезд наехал на бригаду рабочих.

 

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Теги: ДТП, авария, рабочие, Черкасская область, пострадавшие, Укравтодор
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Источник: korrespondent.net

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