Стали известны подробности ДТП с дорожниками в Черкасской области

Водитель грузовика с полуприцепом, который перевозил около 25 кубов аммиачной воды, не справился с управлением и въехал в Газель. По разным данным, пострадали три-четыре человека.

В результате аварии на трассе Киев-Одесса в Черкасской области с участием грузового автомобиля DАF и легкового автомобиля Газель пострадали четыре человека. По информации Укравтодора, грузовик сбил прицеп-информатор и трех сотрудников компании, которые работали на проезжей части.

В свою очередь в областной полиции сообщили, что пострадали четыре человека. По предварительным данным, водитель автомобиля DАF "с полуприцепом, который перевозил около 25 кубов аммиачной воды, не справился с управлением и въехал в автомобиль Газель", который был припаркован на обочине дороги по направлению движения.

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"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля DАF, а также водитель и двое пассажиров автомобиля "Газель" получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в Маньковскую центральную больницу", - отметили в полиции.

В Укравтодоре уточнили, что двое сотрудников предприятия получили легкие травмы, один - тяжелые.

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