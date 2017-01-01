Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Константиновке пострадал подросток от взрыва гранаты

Комментариев: 0
Всего в начала года в результате неосторожного обращения со взрывоопасными предметами в Донецкой области были травмированы пять детей.
Подросток вместе со своим 18-летним приятелем нашли дымовую шашку
Подросток вместе со своим 18-летним приятелем нашли дымовую шашку
Пресс-служба Нацполиции Украины

В Константиновке Донецкой области в результате неосторожного обращения со взрывоопасным предметом был госпитализирован 16-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции во вторник, 17 апреля.

По данным правоохранителей, подросток вместе со своим 18-летним приятелем нашли дымовую шашку. Пострадавший решил поджечь ее, и шашка взорвалась у него в руке.

Он был госпитализирован с многочисленными ранениями конечности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Всего в начала года в результате неосторожного обращения со взрывоопасными предметами в Донецкой области были травмированы пять детей.

Ранее в столичном парке Киото, который находится возле станции метро Лесная, в ходе драки с участием пяти человек пьяный участник АТО бросил людям под ноги гранату.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: подросток, полиция, Донецкая область, граната, пострадавшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь