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В штабе показали последствия обстрела Зайцево

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Жертв и пострадавших нет, результаты фотофиксации показали, что огонь по мирным жителям велся артиллерийскими системами калибра 152 мм из населенного пункта Горловка.
Огонь по мирным жителям Зайцево велся артиллерийскими системами калибра 152 мм
Огонь по мирным жителям Зайцево велся артиллерийскими системами калибра 152 мм
facebook.com/ato.news

Сепаратисты обстреляли гражданские дома в Зайцево Донецкой области. Факты обстрелов задокументировала украинская сторона Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook вечером во вторник, 17 апреля.

"Сегодня украинская сторона СЦКК зафиксировала и задокументировала очередные факты обстрелов боевиками российско-оккупационных войск объектов гражданской инфраструктуры населенного пункта Зайцево. Результатами фотофиксации, установлено, что огонь по мирным жителям Зайцево велся артиллерийскими системами калибра 152 мм из населенного пункта Горловка", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов полностью уничтожены жилой дом и хозяйственная постройка, повреждены хозяйственные постройки, приусадебные участки и ограждения. Из стрелкового оружия сепаратисты также обстреляли специалистов, которые проводили фотофиксацию.

Ни они, ни мирные жители не пострадали. Об инциденте сообщили СММ ОБСЕ.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что обстрелы мирных граждан Донбасса являются грубейшим нарушением норм международного гуманитарного права и прямой угрозой жизни гражданского населения", - добавили в штабе.

Ранее стало известно, что сепаратисты сорвали очередное разведение войск и сил в Станице Луганской.

 

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Теги: Донецкая область, обстрел, АТО, АТО новости, АТО на востоке Украины, Зайцево Донецкой области
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Источник: korrespondent.net

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