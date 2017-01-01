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В Одессе произошла стрельба, есть раненые

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Правоохранители обнаружили группу лиц в балаклавах и бронежилетах, которые бегали по крыше парковки и стреляли. Также они использовали шумовые гранаты. В результате пострадали два человека.
В Одессе произошла стрельба из-за конфликтной автостоянки
В Одессе произошла стрельба из-за конфликтной автостоянки
Думская

В Одессе на Люстдорфской дороге вечером во вторник, 17 апреля, произошла стрельба из-за конфликтной автостоянки. Об этом сообщает Думская.

Отмечается, что группа неизвестных из 12 человек напала на автостоянку Вымпел-11 в районе улицы Костанди.

В полиции Одесской области подтвердили факт стрельбы. По данным ведомства, перестрелку устроила группа людей в бронежилетах и балаклавах.

Неизвестные применили травматическое оружие и использовали шумовые гранаты. В результате инцидента пострадали два человека, их доставили в больницу. По данным СМИ, один из охранников стоянки ранен в живот.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, задержали по меньшей мере 10 человек. Был объявлен план Сирена.   

 

 

Ранее в Мариуполе Донецкой области четверо мужчин на автомобиле обстреляли прохожего из пневматического пистолета.

 

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Теги: Одесса, видео, фото, стрельба, перестрелка, задержание
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Источник: korrespondent.net

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