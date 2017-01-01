В Одессе произошла стрельба, есть раненые
В Одессе на Люстдорфской дороге вечером во вторник, 17 апреля, произошла стрельба из-за конфликтной автостоянки. Об этом сообщает Думская.
Отмечается, что группа неизвестных из 12 человек напала на автостоянку Вымпел-11 в районе улицы Костанди.
В полиции Одесской области подтвердили факт стрельбы. По данным ведомства, перестрелку устроила группа людей в бронежилетах и балаклавах.
Неизвестные применили травматическое оружие и использовали шумовые гранаты. В результате инцидента пострадали два человека, их доставили в больницу. По данным СМИ, один из охранников стоянки ранен в живот.
Полицейские, прибывшие на место происшествия, задержали по меньшей мере 10 человек. Был объявлен план Сирена.
Cмотрите фотогалерею: В Одессе произошла стрельба, есть раненые
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