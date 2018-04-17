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ВСУ поднялись в рейтинге сильнейших армий мира

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Первая тройка армий мира в рейтинге Global Firepowerостается неизменной - США, Россия и Китай. Украинская армия находится между Грецией (28 место) и Чехией (30 место).
Первая тройка армий мира несколько лет остается неизменной: США, Россия и Китай
Первая тройка армий мира несколько лет остается неизменной: США, Россия и Китай
EPA/UPG

Вооруженные силы Украины за год поднялись на одну строчку в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower и заняли 29 место, всего в рейтинге 136 стран. Сейчас украинская армия находится между Грецией (28 место) и Чехией (30 место).

Первая тройка армий мира уже несколько лет остается неизменной: США, Россия и Китай. Армия Израиля опустилась в этом году на 16 место, Польша заняла 22 место, Беларусь 42, а Венгрия - 57 место. На последнем месте расположился Бутан.

 
 

Для создания рейтинга компания провела комплексное исследование, в ходе которого учла более 50 факторов. Страны, у которых есть ядерный арсенал, получали бонусные баллы. Также дополнительные баллы получали страны, которые являются членами НАТО.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская армия входит в пятерку сильнейших на континенте. При этом также говорил, что ВСУ сдерживают самую сильную армию на континенте.

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Теги: рейтинг, армия и вооружение, армия, военные, Украинская армия, ВСУ
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Комментариев (1)
katsapozlo    17.04.2018, 23:07
Оценка:  +2
katsapozlo
Мне интересно какая армия лучше, там где тридцать душ нужно уложить ради одного солдата врага, или как? Вот до сих пор мучает вопрос с изучения второй мировой и роли советских солдат?
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