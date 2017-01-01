На Донбассе погиб боец ВСУ, еще три ранены
Подразделения сепаратистов на Донбассе за минувшие сутки осуществили 45 обстрелов по позициям ВСУ на Донбассе. Один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО в утренней сводке 18 апреля.
"Пострадавших военнослужащих оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую медицинскую помощь", – заявили в штабе.
Так, на луганском направлении из запрещенной 152-мм артиллерии, стрелкового и снайперского оружия противник обстрелял укрепления вблизи Зайцево. Кроме этого, с 120-мм минометов велся огонь по защитникам Троицкого, из минометов калибра 82-мм и гранатометов – в районе Новоалександровки, а из крупнокалиберных пулеметов – по защитникам Луганского.
На донецком направлении из запрещенных 120-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг обстрелял позиции в районе Водяного и Гнутово, а минометы калибра 82-мм и гранатометы применил по защитникам Новотроицкого.
Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся огонь по защитникам Авдеевки, шахты Бутовка, Пищевика, Верхнеторецкого, Талаковки, Павлополя и Каменки, из вооружения БМП – под Водяным и Павлополем, из крупнокалиберных пулеметов – в районе Опытного и Лебединского, а стрелкового оружия - вблизи Широкино и Невельского.
Кроме того, опорные пункты неподалеку Гнутово и Лебединского обстреливал вражеский снайпер.
Напомним, за сутки 16 апреля на Донбассе зафиксировали 52 вражеских обстрела. Тогда один военый погиб и еще пять получили ранения.
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