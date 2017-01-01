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ОБСЕ: Украинские военные обстреляли беспилотник

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Один из военных извинился за произошедший инцидент и сказал, что это он отдал своим подчиненным приказ стрелять по БПЛА. Он якобы не получил предварительное предупреждение об этом полете.
Члены патруля СММ аварийно посадили БПЛА
Члены патруля СММ аварийно посадили БПЛА

Вблизи села Чабановка в Луганской области украинские военные обстреляли беспилотник специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, после чего аппарат совершил аварийную посадку. Об этом сообщается  в сводке миссии за 16 апреля.

"Осуществляя полет беспилотного летательного мини-аппарата, команда СММ слышала произведенные неподалеку выстрелы и очереди. Осуществляя полет мини-БПЛА возле н.п. Чабановка (подконтрольный правительству, 66 км к северо-западу от Луганска), наблюдатели слышали больше 100 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета в 400–500 метрах к западу", – говорится в сообщении.

По данным наблюдения БПЛА, впоследствии обнаружено военную позицию приблизительно в 700 метрах к западу от места, где пребывал патруль миссии.

"БПЛА пролетал в 300 метрах к западу от этой военной позиции, когда наблюдатели услышали очереди из не менее чем четырех различных единиц стрелкового оружия и одного крупнокалиберного пулемета в 400–500 метрах к западу", – добавили в ОБСЕ.

Члены патруля СММ инициировали процедуру аварийной посадки БПЛА. При этом его полет в направлении наблюдателей сопровождался очередями из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета, которые прекратились, когда дрон оказался в пределах видимости патруля миссии.

"Когда наблюдатели уезжали из этого района, они встретили пятерых военнослужащих Вооруженных сил Украины. Один из этих военнослужащих принес извинения за произошедший инцидент и сказал, что он отдал своим подчиненным приказ стрелять по БПЛА, «так как не получил предварительное предупреждение об этом полете", – заявили наблюдатели.

При этом отмечается, что СММ ОБСЕ ранее уведомила о запланированном полете офицеров Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации.

Ранее сообщалось, что миссия ОБСЕ вновь начнет мониторить ситуацию в Донецкой и Луганской областях с помощью беспилотников. Представители миссии просили стороны не сбивать БПЛА.

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Теги: ОБСЕ, обстрел, БПЛА, беспилотник, ВСУ, Миссия ОБСЕ на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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