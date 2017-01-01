Сотни людей пришли почтить память погибших в жуткой автокатастрофе 17 апреля.

В Кривом Роге траур по жертвам ДТП: несут цветы и свечи

В Кривом Роге траур по жертвам ДТП: несут цветы и свечи

В Кривом Роге образовался стихийный мемориал жертвам ДТП 17 апреля, куда люди приходят почтить память погибших.

Кривой Рог скорбит по жертвам громкого ДТП 17 апреля. НА месте трагедии, на пересечении улицы Героев АТО и проспекта Металлургов образовался импровизированный мемориал, куда сотни людей приходят почтить память погибших. Об этом в среду, 18 апреля, сообщил Первый Криворожский.

К месту трагедии несут цветы, открытки, записки, зажигают лампадки. Священники Киевского патриархата проводят службу по жертвам.

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Среди тех, кто пришел - временно исполняющий обязанности начальника Управления патрульной полиции в Кривом Роге Владимир Марковский, заммэра Кривого Рога Александр Катриченко, главы райсоветов города, начальник УБЖП (Управления благоустройства жилищной политики) Иван Карый и другие чиновники, сотрудники АМКР.

Напомним, во вторник, 17 апреля утром в Кривом Роге столкнулись маршрутка, автобус и легковой автомобиль с сотрудниками компании АрселорМиттал. В результате столкновения восемь человек погибли на месте, и восемнадцать людей пострадали. Трагедия произошла на улице Героев АТО в 06:00. Позже сообщили, что еще двое жертв ДТП скончались в больнице