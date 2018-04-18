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Офицеры ВМС грозят Порошенко вернуться в Крым из-за жилья

Комментариев: 1
Украинские моряки обратились к президенту с просьбой решить квартирный вопрос.
Моряки недовольны циничным поведением руководства
Моряки недовольны циничным поведением руководства
УНИАН

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Группа офицеров ВМС Украины, которые покинули Крым в 2014 году выполняя приказ, грозит вернуться на оккупированный полуостров если не будут удовлетворены их просьбы касательно жилья.

Об этом сообщает Думская.

В открытом письме президенту Порошенко моряки сообщают, что оставили все свое имущество в Крыму, а руководство страны не делает ничего для обеспечения их жильем.

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“Мы честно исполняем свой служебный долг, большинство является участниками АТО, а некоторые имеют государственные награды за выполнение боевых заданий. Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны“, - говорится в письме.

Моряки выразили надежду, что руководство решит их проблему и не будет подталкивать военнослужащих после увольнения в запас возвращаться в Крым и принимать российское гражданство для решения квартирного вопроса.

Большинство офицеров являются участниками АТО
Большинство офицеров являются участниками АТО
dumskaya.net
Многие имеют награды
Многие имеют награды
dumskaya.net

Напомним, 8 февраля бывщий командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что вторжением России в Украину непосредственно руководили министр обороны РФ Сергей Шойгу и российский президент Владимир Путин, в то время как тогдашнее руководство Военно-морских сил Украины изменило присяге и перешло на сторону агрессора. 

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Теги: Порошенко, Крым, офицеры, ВМС
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Комментариев (1)
ГенийПрошлого    18.04.2018, 10:09
Оценка:  0
ГенийПрошлого
Блин, правительство что не может построить один или несколько многоквартирных домов для моряков возле моря!!
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