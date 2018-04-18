ДТП в Кривом Роге: водителю Mazda объявили о подозрении

Подозреваемый находится в больнице с разрывом легкого.

Водитель Mazda стал подозреваемым в деле о ДТП в Кривом Роге 1kr.ua

Водителю автомобиля Mazda, который был одним из участников кровавого ДТП в Кривом Роге, объявили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели 8 человек. Об этом передает Украинская Правда со ссылкой на слова представителя Нацполиции Ярослава Тракало.

Читай также: В Кривом Роге траур по жертвам ДТП: несут цветы и свечи

“Водителю Mazda вручили письменное уведомление о подозрении в рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 286 УК“, - сообщил он.

По словам полицейского, водитель Mazda был задержан сразу после аварии и давал показания, однако 18 апреля утром его здоровье резко ухудшилось, и он был переведен в больницу. В полиции заявили, что как только состояние здоровья подозреваемого позволит, его доставят в суд для избрания меры пресечения.

Читай также: На детской площадке в Кривом Роге женщина провалилась под землю

По данным издания, у водителя Mazda диагностирован разрыв легкого.

Ранее сын предполагаемого виновника рассказал, что отец решил прибавить скорость, поскольку они опаздывали на вокзал.

Напомним, во вторник, 17 апреля в Кривом Роге столкнулись маршрутка, автобус и легковой автомобиль с сотрудниками компании АрселорМиттал. В результате столкновения 8 человек погибли на месте, и 18 пострадали. Трагедия произошла на улице Героев АТО в 06:00. Вечером 17 апреля был опубликован список имен погибших.