Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ДТП в Кривом Роге: водителю Mazda объявили о подозрении

Комментариев: 0
Подозреваемый находится в больнице с разрывом легкого.
Водитель Mazda стал подозреваемым в деле о ДТП в Кривом Роге
Водитель Mazda стал подозреваемым в деле о ДТП в Кривом Роге
1kr.ua

Водителю автомобиля Mazda, который был одним из участников кровавого ДТП в Кривом Роге, объявили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели 8 человек. Об этом передает Украинская Правда со ссылкой на слова представителя Нацполиции Ярослава Тракало.

Читай также: В Кривом Роге траур по жертвам ДТП: несут цветы и свечи

“Водителю Mazda вручили письменное уведомление о подозрении в рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 286 УК“, - сообщил он.

По словам полицейского, водитель Mazda был задержан сразу после аварии и давал показания, однако 18 апреля утром его здоровье резко ухудшилось, и он был переведен в больницу. В полиции заявили, что как только состояние здоровья подозреваемого позволит, его доставят в суд для избрания меры пресечения.

Читай также: На детской площадке в Кривом Роге женщина провалилась под землю

По данным издания, у водителя Mazda диагностирован разрыв легкого.

Ранее сын предполагаемого виновника рассказал, что отец решил прибавить скорость, поскольку они опаздывали на вокзал.

Напомним, во вторник, 17 апреля в Кривом Роге столкнулись маршрутка, автобус и легковой автомобиль с сотрудниками компании АрселорМиттал. В результате столкновения 8 человек погибли на месте, и 18 пострадали.  Трагедия произошла на улице Героев АТО в 06:00. Вечером 17 апреля был опубликован список имен погибших.

Поделись:
Теги: Кривой Рог, ДТП, Mazda, подозрение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь