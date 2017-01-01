МВД и ФБР подписали меморандум о сотрудничестве - Аваков

Украина и США будут сотрудничать в борьбе с оборотом наркотиков и киберпреступностью.

Министерство внутренних дел Украины и Федеральное бюро расследований США подписали меморандум о сотрудничестве.

Стороны подписали меморандум в ходе рабочей встречи министра Арсена Авакова и директора ФБР Кристофера Рэя, сообщает пресс-служба МВД.

“Мы провели встречу с директором ФБР Кристофером Рэем и подписали меморандум о взаимном сотрудничестве по ряду вопросов. В частности, борьба с незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью“, - отметил Аваков.

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По словам Авакова, данное соглашение касается обмена информацией, а также доступа к новым техническим возможностям. Кроме того, Национальная полиция и ФБР подписали документ о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью.

Стороны также обсудили задержания участников международной преступной платформы, известной как Avalanche, которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров.

“Речь идет о задержании хакера, который обвинял США в использовании фальшивых документов и присвоены средств. Этот преступник был арестован в Полтаве. И сегодня мы вместе с представителями ФБР, еще раз вернулись к этой ситуации. Наши коллеги поблагодарили нас за работу наших специалистов. Совместная борьба с киберпреступностью будет продолжаться и дальше, поскольку это деятельность, которая не имеет границ и границ“, - отметил Аваков.

Напомним, 26 февраля официальный представитель МВД Артем Шевченко сообщил, что суд в Полтаве арестовал подозреваемого в организации международной киберсети Avalanche Геннадия Капканова на два месяца.