Материалы по задокументированным преступлениям российских наемников на Донбассе, в Сирии и других странах будут переданы в украинские и международные судебные инстанции.

Сотрудники Службы безопасности Украины допросили свидетеля переправки в Сирию наемников частной военной компании Вагнера военно-морскими силами России.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Читай также: В Сирии утилизировали “идейных“: командиры ЧВК Вагнер дали интервью

Правоохранители задержали двух мужчин, которые планировали нелегально пересечь границу. Одним из задержанных оказался гражданин Украины. Другой - гражданин РФ, который имел при себе военный билет с записью о награждении за участие в военной операции в Сирии.

“Бывший военный РФ рассказал сотрудникам СБ Украины, что во время службы по контракту в 2015-17 годах на ракетном крейсере Варяг неоднократно участвовал в переправке в Сирию наемников ЧВК Вагнера с тяжелым вооружением и боеприпасами“, - отметили в СБУ.

Служба безопасности Украины опубликовала фотографии документов задержанного на имя Коваленко Николая Андреевича, 1995 года рождения, а также скриншоты с его страницы в соцсети.

СБУ задержала свидетеля переправки наемников в Сирию 0:00 / 03:29

Как сообщалось 15 апреля, в РФ загадочно умер журналист, писавший о ЧВК Вагнера.

Ранее, в конце марта, СБУ перехватила разговоры боевиков со спецслужбами РФ.