СБУ задержала свидетеля переправки наемников из ЧВК Вагнера в Сирию
Сотрудники Службы безопасности Украины допросили свидетеля переправки в Сирию наемников частной военной компании Вагнера военно-морскими силами России.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
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Правоохранители задержали двух мужчин, которые планировали нелегально пересечь границу. Одним из задержанных оказался гражданин Украины. Другой - гражданин РФ, который имел при себе военный билет с записью о награждении за участие в военной операции в Сирии.
“Бывший военный РФ рассказал сотрудникам СБ Украины, что во время службы по контракту в 2015-17 годах на ракетном крейсере Варяг неоднократно участвовал в переправке в Сирию наемников ЧВК Вагнера с тяжелым вооружением и боеприпасами“, - отметили в СБУ.
Служба безопасности Украины опубликовала фотографии документов задержанного на имя Коваленко Николая Андреевича, 1995 года рождения, а также скриншоты с его страницы в соцсети.
Как сообщалось 15 апреля, в РФ загадочно умер журналист, писавший о ЧВК Вагнера.
Ранее, в конце марта, СБУ перехватила разговоры боевиков со спецслужбами РФ.