Боевик Ходаковский рассказал об упадке ДНР

Ходаковский заявляет, что не будет в ДНР никакой экономики, пока не закончится война.

Бывший командир террористического батальона Восток Александр Ходаковский заявил, что жителям территорий подконтрольным ДНР не стоит надеяться на “подъем экономики“, пока не закончится война.

Об этом сообщает ДонПресс.

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“Первый республиканский супермаркет должен контрагентам 700 миллионов рублей, поставщики продукции в ДНР свидетельствуют, что оборот сократился в 7 раз! То, что выручали за день - теперь за неделю… И чем дольше война - тем тяжелее будут последствия“, - написал боевик.

По словам Ходаковского, у ДНР не будет вообще никакой экономики, пока активные боевые действия. Он также призвал жителей ОРДО не питать иллюзий.

Напомним, 3 апреля Александр Ходаковский заявил, что Украина готова вторгнуться в ДНР и опубликовал видеоролик под названием Добро пожаловать.

Позднее, 16 апреля, главарь пророссийских наемников так называемой ДНР Александр Захарченко распорядился отменить “таможенные пошлины“ между оккупированными частями Донецкой и Луганской областей.