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Под Одессой на крыше поезда ударило током 11-летнюю девочку

Комментариев: 1
Под огромным напряжением находятся не только электрические провода на крыше поездов, но и пространство под ними.
Полиция выясняет обстоятельства инцидента
Полиция выясняет обстоятельства инцидента
od.npu.gov.ua

В Одесской области 11-летняя девочка забралась на крышу товарного поезда и получила ожоги от удара электрическим током. 

Об этом сообщает пресс-служба полиции в области.

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Как установили полицейские, повреждения ребенок получил, взобравшись на крышу товарного поезда. Сейчас пострадавшая госпитализирована. По этому инциденту начато уголовное производство по ч.1 ст.272 УК.

Правоохранители в очередной раз отмечают, что детям необходимо помнить об опасности и быть осторожнее.

“Напоминаем: игры на железной дороге - опасны. Над поездами под огромным напряжением находятся не только электрические провода, но и пространство под ними“, - подчеркнули в полиции.

Напомним, в сентябре в Киеве умер подросток от ожогов полученных на крыше электрички. Чуть позже подобный случай произошел в Житомире - скончался 13-летний мальчик.

 

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Теги: поезд, девочка, удар током, ожог, Одесская область
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Комментариев (1)
ИИИИИИИИИИ    18.04.2018, 11:15
Оценка:  +1
ИИИИИИИИИИ
А какого хрена она туда полезла? В этом возрасте уже пора знать, что это травматично
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