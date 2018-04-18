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В Одессе на Аллее Славы закрасили названия городов РФ

Комментариев: 2
Вместо российских городов написали названия населенных пунктов и местностей пострадавших от агрессии России на Донбассе.
В Одессе на Аллее Славы закрасили названия городов РФ
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Фото 1/7
  • Националисты осовременили Аллею Славы в Одессе
  • Националисты осовременили Аллею Славы в Одессе
  • Националисты осовременили Аллею Славы в Одессе
  • Националисты осовременили Аллею Славы в Одессе
  • Националисты осовременили Аллею Славы в Одессе
  • Националисты осовременили Аллею Славы в Одессе
  • Националисты осовременили Аллею Славы в Одессе
В Одессе на Аллее Славы закрасили названия городов РФ
Националисты осовременили Аллею Славы в Одессе
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В Одессе на Аллее Славы активисты местной ячейки националистического движения С14 закрасили названия российских городов-героев Второй мировой войны и написали вместо них названия украинских городов, пострадавших от российской агрессии на Донбассе, которую власть так и не осмеливается честно назвать войной.

Об этом сообщается на странице движения в Facebook.

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“Осовременили Аллею Славы, заменив чужеродные для Украины города на героические и трагические места современной российско-украинской войны“, - написано в сообщении.

В частности, активисты закрасили города Москву, Мурманск, Новороссийск, Волгоград и Тулу. Вместо них появились надписи Иловайск, Дебальцево, Краматорск, Мариуполь, ДАП (Донецкий аэропорт).

Напомним, 13 апреля в Киеве С14 сорвали акцию возле памятника Ватутину и облили его краской.

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Теги: националисты, мемориал, Россия, война, Донбасс, Одесса, памятник
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Комментариев (2)
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krolikoff_net    18.04.2018, 12:58
Оценка:  -2
krolikoff_net
Отличная креативная идея. Можно так и сотавить. Ну какая тула -город герой , если из нее приезжают оккупаныт, которые убивают наших людей .
МиxасьUA    18.04.2018, 12:47
Оценка:  -2
МиxасьUA
СС14-это новая компашка,работающая на дядю Володю из Москвы.
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