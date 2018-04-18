Вместо российских городов написали названия населенных пунктов и местностей пострадавших от агрессии России на Донбассе.

В Одессе на Аллее Славы закрасили названия городов РФ

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В Одессе на Аллее Славы закрасили названия городов РФ

В Одессе на Аллее Славы активисты местной ячейки националистического движения С14 закрасили названия российских городов-героев Второй мировой войны и написали вместо них названия украинских городов, пострадавших от российской агрессии на Донбассе, которую власть так и не осмеливается честно назвать войной.

Об этом сообщается на странице движения в Facebook.

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“Осовременили Аллею Славы, заменив чужеродные для Украины города на героические и трагические места современной российско-украинской войны“, - написано в сообщении.

В частности, активисты закрасили города Москву, Мурманск, Новороссийск, Волгоград и Тулу. Вместо них появились надписи Иловайск, Дебальцево, Краматорск, Мариуполь, ДАП (Донецкий аэропорт).

Напомним, 13 апреля в Киеве С14 сорвали акцию возле памятника Ватутину и облили его краской.