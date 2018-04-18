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ВСУ испытали полученные из Польши БМП

Комментариев: 3
По словам военных, у полученных БМП-1АК минимальный пробег и настрел пушек.
В ВСУ сообщают, что нареканий на БМП не было
В ВСУ сообщают, что нареканий на БМП не было
facebook.com/ukroboronprom

ВСУ провели открытые испытания БМП-1АК, которые были поставлены Польшей в рамках военно-технического сотрудничества.

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Об этом в Facebook сообщает Укроборонпром.

Экипажи БМП также провели учебные стрельбы. По словам военных, у полученных БМП-1АК минимальный пробег и настрел пушек.

“В самой бригаде только за последний месяц они проехали более полутысячи километров и провели около двух десятков огневых упражнений. Но даже несмотря на такую активную эксплуатацию за это время не было никаких нареканий или технических неисправностей“, - сообщает концерн.

Напомним, 10 апреля в Одесской области успешно прошли государственные испытания нового украинского ракетного комплекса Ольха. 

Ранее, 14 марта, государственная компания Артем успешно провела огневые испытания артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм собственного производства.

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Теги: Укроборонпром, БМП-1АК, Польша, ВСУ
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Комментариев (3)
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Dexidrine    18.04.2018, 12:47
Оценка:  +4
Dexidrine
И тут польские бляхи.
Шкиряк_и_Зорян    18.04.2018, 12:47
Оценка:  -3
Шкиряк_и_Зорян
Вот это достойная техника! Не то, что ржавый хлам, состоящий на вооружении Армии России!
Респект!
transiver11    18.04.2018, 12:47
Оценка:  -1
transiver11
Выходит полякам было дороже их утилизировать или сдать в музей.
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