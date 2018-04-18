ВСУ испытали полученные из Польши БМП

По словам военных, у полученных БМП-1АК минимальный пробег и настрел пушек.

В ВСУ сообщают, что нареканий на БМП не было facebook.com/ukroboronprom

ВСУ провели открытые испытания БМП-1АК, которые были поставлены Польшей в рамках военно-технического сотрудничества.

Читай также: Около 200 военных машин пытались продать через интернет в Житомирской области

Об этом в Facebook сообщает Укроборонпром.

Экипажи БМП также провели учебные стрельбы. По словам военных, у полученных БМП-1АК минимальный пробег и настрел пушек.

“В самой бригаде только за последний месяц они проехали более полутысячи километров и провели около двух десятков огневых упражнений. Но даже несмотря на такую активную эксплуатацию за это время не было никаких нареканий или технических неисправностей“, - сообщает концерн.

Напомним, 10 апреля в Одесской области успешно прошли государственные испытания нового украинского ракетного комплекса Ольха.

Ранее, 14 марта, государственная компания Артем успешно провела огневые испытания артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм собственного производства.