По Киеву рассекал троллейбус-лихач
Водитель общественного транспорта умудрялся выезжать на встречную полосу.
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В столице в районе аэропорта Киев местные водители авто заметили на дороге водителя троллейбуса, который обгонял автомобили по встречной полосе движения.
Видео инцидента было опубликовано на станице Киев оперативный в Facebook.
По словам очевидцев, на встречную полосу выехал водитель троллейбуса 22 маршрута.
Напомним, закарпатские полицейские лихачили 10 апреля и утопили служебное авто.