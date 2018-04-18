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По Киеву рассекал троллейбус-лихач

Комментариев: 2
Водитель общественного транспорта умудрялся выезжать на встречную полосу.
Троллейбус номер 22 выехал на встречку
Троллейбус номер 22 выехал на встречку
скриншот из видео

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В столице в районе аэропорта Киев местные водители авто заметили на дороге водителя троллейбуса, который обгонял автомобили по встречной полосе движения.

Видео инцидента было опубликовано на станице Киев оперативный в Facebook.

По словам очевидцев, на встречную полосу выехал водитель троллейбуса 22 маршрута.

Напомним, закарпатские полицейские лихачили 10 апреля и утопили служебное авто.
 

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Теги: троллейбус, Киев, нарушитель, ПДД
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Комментариев (2)
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SVN1    18.04.2018, 12:47
Оценка:  +1
SVN1
Троллейбуса на встречке я еще не видел.....
Sancho-s    18.04.2018, 12:47
Оценка:  +1
Sancho-s
Та троллейбус, если бы трамвай...)))
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