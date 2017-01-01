В Киеве женщина выбросилась с 21 этажа
Полиция выясняет обстоятельства трагедии.
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В Дарницком районе Киева на улице Драгоманова в ночь на 18 апреля женщина совершила самоубийство, выбросившись с 21 этажа.
Об этом сообщает Страна со ссылкой на на Дарницкое управление полиции столицы.
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“По предварительным данным, женщина прыгнула с 21 этажа дома. На данный момент устанавливаются все детали происшествия“, - сообщили в полиции.
Напомним, что Украина является одной из 25 стран мира с самыми высокими показателями суицидов.
Как стало известно 13 апреля, в Звенигородке чиновник РГА совершил суицид.