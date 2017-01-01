Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве женщина выбросилась с 21 этажа

Комментариев: 0
Полиция выясняет обстоятельства трагедии.
Причины суицида пока неизвестны
Причины суицида пока неизвестны
minipedia.org.ua

Читай также: В Мариуполе школьница покончила с собой на детской площадке

В Дарницком районе Киева на улице Драгоманова в ночь на 18 апреля женщина совершила самоубийство, выбросившись с 21 этажа. 

Об этом сообщает Страна со ссылкой на на Дарницкое управление полиции столицы.

Читай также: В Харькове 12-летний школьник совершил самоубийство

“По предварительным данным, женщина прыгнула с 21 этажа дома. На данный момент устанавливаются все детали происшествия“, - сообщили в полиции.

Напомним, что Украина является одной из 25 стран мира с самыми высокими показателями суицидов. 

Как стало известно 13 апреля, в Звенигородке чиновник РГА совершил суицид.

Поделись:
Теги: самоубийство, суицид, Киев, женщина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь