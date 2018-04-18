Медведчук не считает Россию агрессором
Лидер организации Украинский выбор и представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Виктор Медведчук заявил, что не считает РФ агрессором, отвечая на вопрос, кто на самом деле виноват в начале войны на Донбассе.
Об этом он рассказал в интервью DW.
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“Если говорить о России как о агрессоре, тогда нужно поставить крест на Минских соглашениях... России сначала отводилась роль страны, которая может оказать влияние на неконтролируемые территории, на непризнанные республики“, - сказал Медведчук.
По его словам, конфликт в конце марта - начале апреля 2014 года произошел между жителями Донбасса, которые не согласились с приходом новой власти и ее политики.
“Это противостояние граждан одной части страны по отношению к другим“ - заявил Медведчук.
На вопрос, можно ли считать этот конфликт “гражданской войной“, Медведчук ответил отрицательно.
Напомним, 16 апреля в МИД заявили, что существует довольно высокая вероятность нанесения Россией удара по Украине на фоне последних событий в Сирии.
Ранее, 13 апреля, президент Порошенко призвал лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН.
Этот на кума как работал, так и работает