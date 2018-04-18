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Медведчук не считает Россию агрессором

Комментариев: 2
На вопрос, можно ли считать конфликт на Донбассе "гражданской войной", Медведчук ответил отрицательно.
По мнению Медведчук, конфликт возник между людьми Донбасса
По мнению Медведчук, конфликт возник между людьми Донбасса
dw.com

Лидер организации Украинский выбор и представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Виктор Медведчук заявил, что не считает РФ агрессором, отвечая на вопрос, кто на самом деле виноват в начале войны на Донбассе.

Об этом он рассказал в интервью DW.

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“Если говорить о России как о агрессоре, тогда нужно поставить крест на Минских соглашениях... России сначала отводилась роль страны, которая может оказать влияние на неконтролируемые территории, на непризнанные республики“, - сказал Медведчук.

По его словам, конфликт в конце марта - начале апреля 2014 года произошел между жителями Донбасса, которые не согласились с приходом новой власти и ее политики.

“Это противостояние граждан одной части страны по отношению к другим“ - заявил Медведчук.

На вопрос, можно ли считать этот конфликт “гражданской войной“, Медведчук ответил отрицательно.

Напомним, 16 апреля в МИД заявили, что существует довольно высокая вероятность нанесения Россией удара по Украине на фоне последних событий в Сирии.

Ранее, 13 апреля, президент Порошенко призвал лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН.

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Теги: Медведчук, Россия, РФ, война, Донбасс
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Комментариев (2)
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Глод    18.04.2018, 13:08
Оценка:  -1
Глод
А как можно назвать противостояние граждан одной части страны по отношению к другим?
WTF2wtf    18.04.2018, 12:53
Оценка:  +4
WTF2wtf
А можно подумать с ним еще что-то не ясно?
Этот на кума как работал, так и работает
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