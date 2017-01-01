В Киеве мошенники "из АТО" атакуют автовладельцев

Мошенники запугивают автовладельца: имущество угрожают повредить, если он не заплатит. В основе мошенничества – электронная банковская карта, которую трудно отследить.

В Киеве появился новый вид мошенничества, основанный на запугивании владельцев автомобилей. Об этом в среду, 18 апреля, Корреспондент.net рассказал главный редактор паблика Киев Автомобильный Алексей Мкртчян.

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“С утра 18 апреля на редакционную почту начали приходить письма с фотографиями от автомобилистов из разных районов Киева. Им всем ночью прокололи колеса и к лобовому стеклу прикрепили записку с требованием перечислить на расчетный счет 500 гривен. В противном случае угрожают исцарапать полностью весь автомобиль“, - сообщил он.

В записках указано, что их авторы “полгода провели в АТО и им уже ничего не страшно“. Номер расчетного счета, указанного в записке, по словам Мкртчяна, является виртуальным.

Фото: Киев Автомобильный

“Мы пробили с утра номер карты и узнали, что она не привязана к владельцу“, - отметил Мкртчян.

Он рекомендует всем водителям, пострадавшим от рук неизвестных, обратиться в полицию.

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В свою очередь, руководитель пресс-службы столичной полиции Оксана Блищик сообщила, что на данный момент информация проверяется.

Напомним о других видах мошенничества, связанных с автомобилями - к примеру, в Киеве вешают замки на двери авто и вымогают деньги. Также нередко любители “заработать“ воруют номера машин и продают из владельцам.

