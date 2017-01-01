Добкин рассказал, как Янукович "уговорил" Яроша

Докбин рассказал, как встретил Януковича в Харькове в ночь с 21 на 22 февраля 2014 года, и с кем Янукович в ту ночь вел переговоры .

Виктор Янукович в ночь с 21 на 22 февраля 2014 года, то есть еще будучи президентом, дважды общался по телефону с лидером Правого сектора Дмитрием Ярошем относительно “захвата“ своей резиденции в Межигорье.

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Об этом в среду, 18 апреля, нардеп Михаил Добкин рассказал во время допроса в Оболонском суде Киева по делу о госизмене экс-президента, отвечая на вопрос адвоката, встречался ли он с Януковичем в Харькове до того, как тот сбежал из Украины и если да, то какие были обстоятельства данной встречи.

Напомним, Добкин в то время управлял Харьковской ОГА. В суде он отметил, что 21 февраля получил звонок от главы Администрации президента Клюева, который сказал, что “ближе к ночи“ в Харьков приедет президент, нужно готовиться. Через полтора часа Янукович сам позвонил Добкину лично и уточнил, все ли готово для приезда.

По словам надепа, вместе с Януковичем на двух вертолетах в Харьков прилетели его младший сын Виктор Янукович, глава АП Андрей Клюев, а также “какая-то женщина“ (очевидно, сожительница Януковича Любовь Полежай - ред.).

Они не смогли сразу выехать из аэропорта, поскольку поступила информация о минировании здания. “В это время ему поступил звонок, который я слышал, поскольку был рядом. Ему сообщили о планируемом захвате Межигорья“, - сказал Добкин. Янукович якобы выразил беспокойство, поскольку в Межигорье остались семь его личных охранников без оружия, и он якобы планировал вылететь туда, чтобы забрать их в Харьков.

“Я слышал, как он говорил с главой СБУ Якименко, через которого пообщался с Ярошем. Не знаю о чем точно они договаривались, но после этого поступила информация, что захвата Межигорья не будет“, - рассказал депутат.

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Нардеп уточнил, что позже у Януковича был повторный разговор с Ярошем, однако в этот раз он не увенчался успехом и в Межигорье “зашли люди“.

Также Добкин утверждает, экс-президента около 3 или 4 часов ночи провел переговоры с Арсением Яценюком, который якобы обещал Януковичу выполнение какого-то договора между властью и оппозицией. Добкин отметил, что Янукович якобы верил оппозиции, а нардеп был критически настроен по этому поводу, о чем и говорил экс-президенту. Кроме того, он рассказал, что и ему, и Януковичу, в течение всего времени его пребывания в Харькове, поступали угрозы с неизвестных номеров, в том числе, иностранных.

Добкин уточнил, что последний раз видел сбежавшего гаранта утром, 22 февраля 2014 года, когда тот был с “рабочим визитом“ в Харьковской области.

Отметим, что перед судом Добкин отказался дать оценку действиям Януковичу. Так он ответил на вопрос журналиста, совершил ли Янукович госизмену.

Добкін заявив, що не хоче давати оцінку діям Януковича в суді, де він свідчитиме в справі про держзраду президента-втікача, але готовий відповісти на всі питання адвокатів, прокурорів і суддів pic.twitter.com/PHplZBnQ6D — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 18 апреля 2018 г.

Напомним, ранее на суде по делу Януковича сотрудник Управления государственной охраны Олесь Шаран рассказал о роли Добкина в побеге экс-президента.