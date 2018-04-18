Добкин рассказал, как в 2014-ом оберегал Тимошенко

Добкин якобы обеспечивал безопасный вывоз Юлии Тимошенко в харьковский аэропорт. Об этом просил Александр Турчинов.

Харьковский экс-губернатор Михаил Добкин заявил, что в 2014 году обеспечивал безопасный вывоз из Харькова освобожденной Юлии Тимошенко по просьбе тогда еще исполняющего обязанности президента Александра Турчинова.

Об этом он сообщил во время допроса в Оболонском райсуде Киева по делу о госизмене Виктора Януковича, передает Украинская правда.

Добкин рассказал, что 22 февраля 2014 года ему позвонил Александр Турчинов и сообщил, что в стране поменялась власть.

“Суть его обращения ко мне была, чтобы я сделал все от меня зависящее и обеспечил безопасность для перемещения находящейся на тот момент под арестом в Харькове Юлии Тимошенко в харьковский аэропорт, а туда за ней уже выслали специальный борт“, - заявил он.

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По словам экс-губернатора, он поехал в больницу Укрзализныци к Тимошенко, где она пребывала под арестом, пообщался с руководством спецподразделения Альфа и обеспечил вывоз политика в аэропорт, после чего “поехал заниматься своей семьей“.

Напомним, 18 апреля на суде Добкин рассказал, как Виктор Янукович, будучи еще президентом, дважды общался по телефону с лидером Правого сектора Дмитрием Ярошем относительно “захвата“ своей резиденции в Межигорье.

Ранее, 2 апреля, депутат заявил, что готов дать показания по делу о госизмене Виктора Януковича.