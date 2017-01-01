СБУ сообщала Януковичу об угрозах со стороны РФ - прокурор

По словам прокурора, в письме главы СБУ от 15 января 2013 года есть резолюция и подпись экс-диктатора Виктора Януковича.

Служба безопасности Украины сообщала экс-диктатору Виктору Януковичу об угрозах со стороны России в 2013 году. Об этом заявил прокурор Руслан Кравченко сегодня на заседании Оболонского райсуда по делу о госизмене Януковича.

“Андрей Петрович, анализ наличия информации свидетельствует об активизации правительственных и негосударственных структур России, отечественных пророссийских сил в рамках проектов, формально направленных на защиту интересов русскоязычного населения в условиях обострения общественно-политической ситуации в Украине. Впрочем, на практике речь идет о попытках иностранной стороны инспирировать сепаратистские настроения и навязать мнение о необходимости вмешательства России во внутренние дела нашего государства“, - зачитал судья содержание письма.

По словам Кравченко, адвокаты пытались убедить в том, что Янукович якобы не знал о многочисленных угрозах национальной безопасности Украины, связанных с агрессией РФ. Также в письме говорится о том, что активность сил РФ была сконцентрирована в юго-восточном регионе страны.

“Дополнительным благоприятным для России фактором является то, что местный пророссийский политикум, чувствуя ослабление позиций Партии регионов на фоне массовых протестов, демонстрирует признаки отграничения от центральной власти под лозунгами федерализации государства и ориентацию на Россию“, - отмечается в письме.

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“Сторона обвинения располагает документами, которые опровергают эти утверждения. Они были рассекречены Службой безопасности 19 марта 2018 года, поступили к стороне обвинения 20 марта. 17 апреля открыты стороне защиты“, – подчеркнул Кравченко.

Он уточнил, что в письме главы СБУ от 15 января 2013 года есть резолюция и подпись Януковича. “В нем говорится о том, что при президенте РФ создана межведомственная группа, которая должна была обеспечить экономическую, гуманитарную и политическую интервенции Украины“, – сказал Кравченко. По данным СБУ, к оординацией группы на тот момент занимались глава АП РФ Сергей Иванов , вице-премьер-министр Владислав Сурков и глава Службы внешней разведки РФ Михаил Фрадков.

Напомним, Януковича подозревают в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК.

Напомним также, что лингвистическая экспертиза не установила признаков сепаратизма в высказываниях экс-президента Украины Виктора Януковича.