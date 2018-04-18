Возле трассы Киев - Чоп нашли десятки тонн львовского мусора

Райгосадминистрация просит полицию усилить контроль.

Отмечается, что этот мусор выбросили в период с 14 по 15 апреля oda.zt.gov.ua

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В Житомирской области возле села Барвиновка Брониковской объединенной территориальной громады Новоград-Волынского района местные жители обнаружили около 90 тонн мусора из Львова.

Об этом сообщает УНИАН.

В отходах были обнаружены чеки и квитанции, которые подтверждают, что мусор был завезен именно из Львовской области. Предполагается, что мусор привезли в указанное место в период с 14 по 15 апреля.

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В свою очередь Новоград-Волынская райгосадминистрация направила повторные письма патрульной полиции Житомирской и Ровненской областей и попросила усилить контроль проезда грузовых авто по трассе.

Напомним, летом 2017 года на утилизацию львовского мусора выделили 50 миллионов гривен.