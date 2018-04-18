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Возле трассы Киев - Чоп нашли десятки тонн львовского мусора

Комментариев: 7
Райгосадминистрация просит полицию усилить контроль.
Отмечается, что этот мусор выбросили в период с 14 по 15 апреля
Отмечается, что этот мусор выбросили в период с 14 по 15 апреля
oda.zt.gov.ua

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В Житомирской области возле села Барвиновка Брониковской объединенной территориальной громады Новоград-Волынского района местные жители обнаружили около 90 тонн мусора из Львова.

Об этом сообщает УНИАН.

В отходах были обнаружены чеки и квитанции, которые подтверждают, что мусор был завезен именно из Львовской области. Предполагается, что мусор привезли в указанное место в период с 14 по 15 апреля.

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В свою очередь Новоград-Волынская райгосадминистрация направила повторные письма патрульной полиции Житомирской и Ровненской областей и попросила усилить контроль проезда грузовых авто по трассе.

Напомним, летом 2017 года на утилизацию львовского мусора выделили 50 миллионов гривен.

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Теги: Львов, мусор, Житомирская область, отходы
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Комментариев (7)
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cool77    18.04.2018, 14:34
Оценка:  +1
cool77
слава героям что ли
Глод    18.04.2018, 14:07
Оценка:  +1
Глод
Всё-таки проблема мусора во Львове так и не решена. Просто о ней забыли.
МиxасьUA    18.04.2018, 13:50
Оценка:  +5
МиxасьUA
Даёшь львовский мусор в каждую область в каждый район в каждый населённый пункт!
Глод    18.04.2018, 14:07
Оценка:  +2
Глод
И в каждый дом!
МиxасьUA    18.04.2018, 13:50
Оценка:  +4
МиxасьUA
Даёшь львовский мусор в каждую область в каждый район в каждый населённый пункт!
Глод    18.04.2018, 14:09
Оценка:  +2
Глод
Акция! Помоги львовянину утилизовать мусор - возьми один пакет себе!
Nesdeshniy    18.04.2018, 14:38
Оценка:  0
Nesdeshniy
Пускай лучше львовяне при побеге в Польшу, пару пакетов захватят.
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