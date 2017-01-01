В Одессе в пожаре погибла 4-летняя девочка, еще трое детей в больнице

Причиной трагедии стала неосторожно оставленная свечка.

В Одессе на улице Академика Заболотного в пятиэтажном жилом доме рано утром 18 апреля произошел пожар. В квартире находились дети, в результате возгорания одна девочка погибла, еще трех детей госпитализировали.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Прибывшие на место пожара спасатели установили, что горят вещи в квартире на первом этаже

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“В 5:53 спасатели локализовали огонь и в 5:56 ликвидировали пожар на площади 8 м2. На месте пожара обнаружено погибшую дочь хозяйки квартиры 2014 года рождения“, - говорится в сообщении.

Также пострадали еще трое детей - две девочки - дочери сестры хозяйки- 2004 и 2011 годов рождения, которые получили отравление продуктами горения и дочь хозяйки 2016 года рождения, которая получила отравление продуктами горения и ожоги стоп II степени 9% тела.

В квартире находились четыре девочки odesa.dsns.gov.ua

Все дети госпитализированы в детскую городскую больницу №3, состояние их здоровья средней тяжести.

“Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при использовании свечи (в квартире за неуплату отключено электричество). К тушению пожара привлекались шесть единиц основной и специальной техники и 24 человека личного состава“, - отметили спасатели.

Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в одесском лагере Виктория произошел масштабный пожар. Трое детей погибли, двое были госпитализированы.

Пожар произошел на первом этаже odesa.dsns.gov.ua

К тушению привлекались 24 пожарных odesa.dsns.gov.ua

В ноябре был повторно арестован директор лагеря Петрос Саркисян. Ранее он вышел из СИЗО, заплатив залог.