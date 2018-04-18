В Украине появится еще один майский праздник

Проекты указов касались профессиональных праздников пограничников, работников фискальной службы, уголовно-исполнительной службы, а также членов профсоюзов.

В Украине планируют учредить новые профессиональные праздники. Кабмин принял проекты указов президента Петра Порошенко к рассмотрению на заседании 18 апреля.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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В частности, День профессиональных союзов будет отмечаться во второе воскресенье октября, а День работника Государственной уголовно-исполнительной службы - 22 апреля.

Также предлагается учредить День Государственной фискальной службы 21 мая (вместо Дня сотрудников налоговой и таможенной службы, который праздновался 18 марта), а День пограничника перенести на 6 мая (ранее 28 мая).

Отметим, что на количестве выходных дней во время майских праздников это не скажется.

Напомним, в связи с реформированием Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины, которые переименовали на Десантно-штурмовые войска, день десантника перенесли со 2 августа на 21 ноября.

