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В Украине появится еще один майский праздник

Комментариев: 1
Проекты указов касались профессиональных праздников пограничников, работников фискальной службы, уголовно-исполнительной службы, а также членов профсоюзов.
Новые профессиональные праздники появятся по указу Порошенко
Новые профессиональные праздники появятся по указу Порошенко
EPA/UPG

В Украине планируют учредить новые профессиональные праздники. Кабмин принял проекты указов президента Петра Порошенко к рассмотрению на заседании 18 апреля.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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В частности, День профессиональных союзов будет отмечаться во второе воскресенье октября, а День работника Государственной уголовно-исполнительной службы - 22 апреля.

Также предлагается учредить День Государственной фискальной службы 21 мая (вместо Дня сотрудников налоговой и таможенной службы, который праздновался 18 марта), а День пограничника перенести на 6 мая (ранее 28 мая).

Отметим, что на количестве выходных дней во время майских праздников это не скажется.

Напомним, в связи с реформированием Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины, которые переименовали на Десантно-штурмовые войска, день десантника перенесли со 2 августа на 21 ноября. 
 

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Теги: указ, президент, профессиональный праздник, пограничники, фискальная служба, исполнительная службы, профсоюзы
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Комментариев (1)
Кайдаш    18.04.2018, 16:48
Оценка:  +3
Кайдаш
Какие-то стрёмные празднички... Заставляют задуматься
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