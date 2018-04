Тимошенко перечислила Лазаренко более $160 млн – суд США

Всего американские суды доказали выведение около $250 млн компаниями Лазаренко и Тимошенко.

Лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко, возглавляя корпорацию Единые энергетические системы Украины, в 1995 – 1997 гг. вывела через счета этой корпорации на счета оффшоров, подконтрольных экс-премьеру Павлу Лазаренко более $160 миллионов.

Об этом говорится в решениях окружного суда Округа Колумбия (США). Всего же американские суды доказали выведение около $250 млн компаниями Лазаренко и Тимошенко.

О документах, в которых подробно описаны все схемы Тимошенко и Лазаренко, накануне с трибуны парламента напомнил лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

“По решению американских судов, с которыми каждый может ознакомиться на сайте окружного суда города Вашингтон, Тимошенко вместе с Лазаренко вывели из Украины в оффшоры $250 млн долларов. Как назвать тех, кто сотни миллионов долларов выводят в оффшоры, забирая у чернобыльцев, пенсионеров, молодежи, детей. Или тех, кто развалил страну и обрек украинский на попрошайничество? Если это не животные, то кто? Это настоящие животные, которые лишают украинский будущего!“, - возмутился Ляшко.Он призвал Тимошенко вернуть выведенные в оффшоры средства.

Документы, о которых идет речь, находятся в открытом доступе. Публикуем выдержку из решения суда по делу U.S. V. ALL ASSETS HELD AT BANK JULIUS BAER CO., LTD. (D.D.C. 3-25-2011), которая касается непосредственно Юлии Тимошенко.

“Средства, о которых идет речь в этом документе, предположительно происходят из того, что в Соединенных Штатах называют “энергетической схемой ЕЭСУ“. … г-н Лазаренко служил в 1995 и 1996 годах Первым вице-премьер-министром Украины. В это время г-н Лазаренко “отвечал за энергетический сектор экономики Украины и руководил реорганизацией системы импорта и распределения природного газа“. Он использовал эту позицию для предоставления высокодоходных энергетических контрактов некоторым компаниям. В частности, г-н Лазаренко предоставил Единым энергосистемам Украины (ЕЭСУ), корпорации - компанией подконтрольной соратнице Лазаренко Юлии Тимошенко и другим,“исключительное право“ на реализацию природного газа в Днепропетровскую область Украины“. Для осуществления этого права ЕЭСУ заключили контракты на покупку природного газа у крупной российской энергетической компании Газпром. В соответствии с этими контрактами Газпром поставлял природный газ ЕЭСУ с конца 1995 года по 1997 год.

В течение соответствующего периода времени ЕЭСУ на 85% принадлежала United Energy International, Ltd. (UEIL), созданной 17 октября 1995 года по указанию Юлии Тимошенко.

ЕЭСУ передали право собственности на природный газ, который они приобрели у Газпрома в UEIL. Платежи от украинских потребителей, которые использовали этот газ, в свою очередь собирались на банковских счетах UEIL.

В 1996 году UEIL перечислила $140 млн с этих счетов в “компанию Somolli Enterprises, которая была зарегистрирована на Кипре 8 октября 1992 года и контролировалась Юлией Тимошенко и другими“ .Г-жа Тимошенко и аффилированные лица, в свою очередь, использовали Somolli Enterprisesи другие хозяйствующие субъекты, находящиеся под их контролем, для перевода платежей г-ну Лазаренко в сумме “не менее $162 млн в 1996 и 1997 годах“. США утверждают, что в этих незаконных платежах прослеживается и часть активов обвиняемого.

Согласно документу, “благодаря“ тому, что компании Тимошенко выводили деньги с ЕЭСУ, та не смогла вовремя рассчитаться с Газпромом за газ. И теперь Газпром может претендовать на часть 250 миллионов долларов, которые США пытаются конфисковать с оффшорных счетов.