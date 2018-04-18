В Одессе смыли краску с плит на Аллее Славы

Полиция начала проверку по факту инцидента, после проведения которой событие получит правовую квалификацию. Дело поручили сотрудникам Приморского отдела.

В Одессе рабочие смыли краску с плит с названиями городов-героев на Аллее Славы. Об этом сообщает Украинская служба информации в среду, 18 апреля.

В полиции заявили, что занимаются расследованием происшествия. Дело поручили сотрудникам Приморского отдела.

“Продолжается проверка, после проведения которой событие получит квалификацию“, – говорится в сообщении.

Ранее активисты из националистической организации С14 заявили, что они закрасили названия российских городов-героев времен Второй мировой войны на Аллее Славы в Одессе. Вместо них появились названия украинских городов на Донбассе и Донецкого аэропорта.