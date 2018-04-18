Добкин считает, что Крым Украина "профукала"

Нардеп на допросе сказал, что считает Крым украинской территорией, но не желает туда ездить из-за российской оккупации.

Депутат от Партии Регионов Михаил Добкин заявил, что признает Крым территорией Украины, однако считает, что его “профукали“. Об этом он заявил во время допроса в деле лишенного звания президента Украины Виктора Януковича, в среду 18 апреля, передает ТСН.

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Добкин сказал, что не был в Крыму с 2013 года. Регионал добавил, что признает Крым территорией Украины с самого первого дня, когда, как гражданин Украины перестал иметь возможность туда приезжать. Он отметил, что когда президентом был Янукович, то он ездил в Крым каждый год. Как только и.о президента стал Турчинов, а потом на пост заступил Порошенко, Добкин, как и множество его соотечественников, потерял эту возможность.

Также Добкин сказал, что не имеет желания ездить в Крым после его оккупации РФ.

“Это не территория Украины, мне там некомфортно. Я могу без проблем, если мне не запретят въезд, приехать в любой регион РФ, как и к любой другой страны. Но на территорию Крыма я не приеду. Это мое личное принципиальное решение, оно не связано ни с Януковичем, ни с Порошенко “, - добавил он.

Также Михаил Добкин отметил, что нынешняя власть ничего не сделала, чтобы Крым не пребывал в том состоянии, в котором находится сегодня.

“Вопрос, который задают праворадикальные представители различных организаций:“ Чей Крым? “, Надо перенести в другую плоскость и они должны спрашивать:“ Кто Крым профукал?. Не хочу в суде высказываться грубо. Сейчас это актуально, чем выяснять чей Крым . Это настоящая, а не выдуманная, государственная измена“, - сказал Добкин.

Напомним, 18 апреля Добкин рассказал, как Янукович “уговаривал“ Яроша, как встретил Януковича в Харькове в ночь с 21 на 22 февраля 2014 года, и с кем Янукович в ту ночь вел переговоры .