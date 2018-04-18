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Добкин считает, что Крым Украина "профукала"

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Нардеп на допросе сказал, что считает Крым украинской территорией, но не желает туда ездить из-за российской оккупации.
Добкин ушел от прямого ответа про Крым
Добкин ушел от прямого ответа про Крым
УНИАН

Депутат от Партии Регионов Михаил Добкин заявил, что признает Крым территорией Украины, однако считает, что его “профукали“. Об этом он заявил во время допроса в деле лишенного звания президента Украины Виктора Януковича, в среду 18 апреля, передает ТСН.

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Добкин сказал, что не был в Крыму с 2013 года. Регионал добавил, что признает Крым территорией Украины с самого первого дня, когда, как гражданин Украины перестал иметь возможность туда приезжать. Он отметил, что когда президентом был Янукович, то он ездил в Крым каждый год. Как только и.о президента стал Турчинов, а потом на пост заступил Порошенко, Добкин, как и множество его соотечественников, потерял эту возможность.

Также Добкин сказал, что не имеет желания ездить в Крым после его оккупации РФ. 

“Это не территория Украины, мне там некомфортно. Я могу без проблем, если мне не запретят въезд, приехать в любой регион РФ, как и к любой другой страны. Но на территорию Крыма я не приеду. Это мое личное принципиальное решение, оно не связано ни с Януковичем, ни с Порошенко “, - добавил он.

Также Михаил Добкин отметил, что нынешняя власть ничего не сделала, чтобы Крым не пребывал в том состоянии, в котором находится сегодня.

“Вопрос, который задают праворадикальные представители различных организаций:“ Чей Крым? “, Надо перенести в другую плоскость и они должны спрашивать:“ Кто Крым профукал?. Не хочу в суде высказываться грубо. Сейчас это актуально, чем выяснять чей Крым . Это настоящая, а не выдуманная, государственная измена“, - сказал Добкин.

Напомним, 18 апреля Добкин рассказал, как Янукович “уговаривал“ Яроша, как встретил Януковича в Харькове в ночь с 21 на 22 февраля 2014 года, и с кем Янукович в ту ночь вел переговоры .

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Теги: Украина, Крым, Добкин, допрос
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Комментариев (1)
Операторська    18.04.2018, 16:48
Оценка:  0
Операторська
Хоч і не можу дивитись на цю м...у, але тут з ним повністю згідний!
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