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Климкин: Разделение Киевского и Московского патриархата неизбежно

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Глава МИД подчеркнул, что в Украине появился реальный шанс получить единую поместную православную церковь.
Министр считает, что единая украинская церковь - это национальная цель
Министр считает, что единая украинская церковь - это национальная цель
УНИАН

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что признанная Константинопольским Патриархом единая поместная церковь должна решить вопрос каноничности всех ветвей украинского православия.

Об этом он написал в Facebook, уточнив, что всегда был сторонником единства украинского православия.

По его словам, в Украине появился реальный шанс получить единую поместную православную церковь.

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“Разделение между Киевским и Московским патриархатом в независимой Украине, пожалуй, было неизбежным историческим явлением, но эта неизбежность отнюдь не уменьшает драматичности для всего нашего народа. Эта линия разделения, которая пролегла между людьми, семьями, общинами, стала особенно болезненной и опасной в условиях российской агрессии“, - отметил Климкин.

Он напомнил о случаях, когда священнослужители Московского патриархата отказывались отпевать погибших в Донбассе украинских военных.

“Отказ священника УПЦ МП в Запорожье помолиться за упокой души маленького мальчика, потому что тот, мол, был крещен не в той церкви, стала настоящим шоком для всей страны“, - подчеркнул Климкин.

Глава МИД добавил, что единая украинская православная церковь - это большая национальная цель, к которой должны стремиться все украинцы.

Напомним, 17 апреля президент Петр Порошенко попросил Верховную Раду поддержать обращение о создании единой поместной Украинской православной церкви. Позднее, представитель УПЦ Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич заявил, что вопросы церкви не относятся к компетенции органов государственной власти.

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Теги: Климкин, МИД, церковь, УПЦ, МПЦ
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