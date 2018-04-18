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Стало известно, о чем говорили на "тайной" встрече Кабмина с Порошенко

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Президент с членами правительства среди прочего обсуждал возможность введения дополнительных санкций против России, аналогичных американским.
Администрация президента Украины
Администрация президента Украины
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Министр образования Лилия Гриневич в среду, 18 апреля рассказала, о чем шла речь на закрытой встречи президента с членами Кабмина, которая состоялась накануне. По ее словам, одним из вопросов была перспектива создания в Украине единой помесной церкви, сообщает Интерфакс-Украина.

Также обсуждались вопросы налаживания взаимодействия госинститутов, и введение аналогичных американским санкций против России.

“Относительно вчерашней встречи. Говорили о нескольких вопросах, начиная с Украинской поместной церкви. Проинформировал нас президент о результатах его встречи (с Вселенским патриархом Варфоломеем 9 апреля – ред.) в Стамбуле, так как это очень важное событие“, - сказала Гриневич на брифинге после заседания правительства в среду, отвечая на вопрос журналистов о встрече президента с членами Кабмина.

Кроме того, министр образования сообщила, что на встрече обсуждался вопрос налаживания взаимодействия парламента, президента и Кабинета министров “в эти сложные времена, перед вызовами, которые перед нами сейчас стоят“.

“Вызовов очень много. У нас прошло два года работы правительства, есть что подытожить. Но следующий период тоже перед собой ставим вызовы“, - сказала глава Минобразования.

“Плюс, мы также обсуждали вопрос по санкциям (против РФ – ред.). Это тоже очень широкий вопрос. Сейчас в правительстве готовится этот проект, проводятся согласования, множество совещаний. Мы работаем над этим важным документом, который после обнародования будет заслуживать отдельного внимания медиа“, - рассказала министр.

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Напомним, 17 апреля Порошенко также созвал лидеров фракций на совещание. Как позже стало известно, речь, в частности, шла о создании единой помесной украинской церкви. Президент попросил депутатов поддержать соответствующую инициативу.

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Теги: церковь, Порошенко, Кабмин, правительство, санкции, Гриневич
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Комментариев (1)
Sergey    18.04.2018, 18:06
Оценка:  0
Sergey
короче - не о чем..
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