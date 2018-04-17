Экологи: ВСУ провели учения в заповеднике, ущерб 12 млн грн

Военные грубо нарушили режим тишины в период гнездования птиц.

В заповедной зоне Черноморского биосферного заповедника, который расположен на территории Херсонской и Николаевской областей, Вооруженные силы Украины провели боевые учения и нанесли заповеднику ущерб в 12 миллионов гривен, заявила экологическая правозащитная организация ЭПЛ.

Об этом сообщает Українська правда. Життя.

Еще 3 апреля рабочая группа обсудила намерение ВСУ раз провести испытания новых вооружений на территории Черноморского биосферного заповедника. Руководство заповедника и НАН Украины, в системе которого он работает, категорически возражало против проведения учений.

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Администрация заповедника заявляет, что учебные стрельбы прошли в период начала гнездования птиц, которые за 91 год существования заповедника не знали таких масштабных факторов беспокойства. Испытания провели на территории с наиболее строгим охранным режимом, который существует в природоохранном законодательстве Украины, объясняет ЭПЛ.

Любое пребывание на территории заповедной зоны посторонних лиц, любая деятельность и даже пролеты над его территорией ниже 2000 метров — запрещены, объясняют экологи. По их словам, в заповеднике Минобороны также запланировало на 19-20 апреля новые испытания отечественного ракетного комплекса.

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