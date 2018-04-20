Роллтон открывает для Вас кулинарную Европу

Для того, чтобы проникнуться европейской кулинарной культурой, мы подготовили список must eat блюд в некоторых Европейских странах.

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Для того, чтобы проникнуться европейской кулинарной культурой, мы подготовили список must eat блюд в некоторых Европейских странах.

Франция



- Луковый суп

Из тривиального лука, бульона и гренокфранцузам удалось создать шедевр, ставший одной из визитных карточек страны. Ходит легенда, что первый луковый суп приготовил сам король Франции Людовик XV. Будучи в своем охотничьем домике, он проголодался и не нашел ничего, кроме простых ингредиентов.

- Петух в вине

Во Франции петух считается одним из традиционных символов страны. Неудивительно, что самые известные и лучшие кулинары в один голос называют coq-au-vinклассикой французской кухни. У блюда сотни вариаций, но впервыеоно было приготовлено именно в красном вине, поэтому этот рецепт считается самым правильным.

- Рататуй

Да-да, именно благодаря мультфильму с одноименным названием блюдо получило широкую известность. Несмотря на простые ингредиенты (перец, баклажан и кабачки), рататуй считается классикой мирового вегетарианского меню.

Германия



-Сосиски и колбаски

Немцы так любят сосиски, что в каждом регионе страны есть свой способ приготовления. В Берлине предложат жареную колбасу с соусом карри, а в Баварии — белую со сладкой горчицей. Существует также и масса других вариантов: нюрнбергские Bratwurst, ветчинные Schinkenwurst, сосиски Frankfurter (в виде хот-дога в булочке) и традиционные Currywurs.

-Айсбайн

Запеченная или тушенная в пиве свиная рулька с пряностями, чесноком и лукомсчитается культовым немецким блюдом: о нем пишут книги и показывают в кино. Кстати, слово “айсбайн“ переводится как “ледяная нога“. То ли от того, что блюдо готовили обычно зимой, то ли потому, что шкура у готовой рульки становится гладкой и блестящей, как лед. Также есть предположение, что немецкие дети делали из костей рульки коньки.

- Донер-кебаб

Классический и один из самых популярных немецких стрит-фудов. Именно Берлин, а не один из восточных городов, является родиной донер-кебаба, где в 1971 году придумали подавать мясо в пите с овощами и соусом.

Италия

- Паста

Если бы вся паста, которую за год съедают итальянцы, превратилась в спагетти, то ее длина составила бы 600 миллионов километров— макаронину такой длины можно обмотать вокруг Земли 15 тысяч раз. Кстати, паста подойдет даже для тех, кто на диете – недавнее исследование доказало, что употребление пасты не влияет на фигуру.

- Пицца

В Италии насчитывается около двух тысяч различных видов пиццы, но самыми популярными считаются “Маргарита“, “Маринара“ и “Четыре сезона“. Интересно, чтов древности это блюдо считалось едой крестьян, но позже стало пользоваться большой популярностью и среди знати.

- Капрезе

Легкая закускасостоит из помидоров, моцареллы, оливкового масла и базилика.Комбинация цветов салата повторяет флаг Италии, возможно поэтому он так популярен в своей стране и стал одним из национальных блюд.

Голландия

- Селедка

Селедка уже стала чем-то вроде продуктового символа страны. Подают ее в булочке или без нее – на картонной тарелочке с луком. В каждом городе есть своя традиция поедания селедки: в Амстердаме рыбу режут небольшими кусочками, а в Гааге принято есть селедку целиком, ухватив ее за хвост.

- Сыры

История голландских сыров насчитывает уже более 4-х столетий. “Гауда“, “Эдам“, “Мааздам“– они подаются в виде сырной нарезки из разных сортов в каждом кафе и ресторане. Также нарезку можно купить на рынках-поверьте, что такого количества сыра вы больше нигде не увидите.

- Стампот

Воплощение голландской кухни. По сути дела, это пюре с овощами и кусочками rookworst– местной копченой колбасы. Подают блюдо с пикантным соусом.

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