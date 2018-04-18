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Плевать не хотела: Савченко отказалась сдать образцы слюны

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 1
Нардеп заявила, что попытки "залезть в рот" расценит как пытки и напишет заявление.
Савченко не дала согласия на забор биоматериала
Савченко не дала согласия на забор биоматериала
УНИАН

Арестованная по обвинению в подготовке теракта нардеп Надежда Савченко отказалась сдавать образцы слюны для следствия и сказала, что если ее попробуют тронуть, она посчитает это пытками. Об этом 18 апреля сообщил УНИАН.

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На судебном заседании Савченко поддержала позицию своего адвоката и прокомментировала суть материалов открытого против нее уголовного дела. Савченко завляет, что за ней больше года незаконно следили. В частности, свидетель Березень заявил на допросе, что в августе 2017 года он записывал Савченко на диктофон.

“Попробуете меня тронуть, буду писать заявление и считать это пытками. В суде по делу встретимся, по сути. Я разобью ваши доказательства полностью. Ко мне в рот лезть не дам“, – сказала Савченко.

Ранее в Шевченковский районный суд Киева было подано ходатайство СБУ о принудительном отборе биологических образцов у Савченко в рамках расследования в уголовном производстве по подозрению Савченко в госизмене.

Суд оставил ходатайство СБУ без удовлетворения. Следственный судья Ольга Юзькова признала принудительный забор биологических образцов нардепа противозаконным. Согласно решению, определение обжалованию не подлежит. Юзькова сказала, в ходатайстве отсутствует информация относительно того, какие именно биологические образцы хочет взять следствие.

Напомним, во вторник, 17 апреля, Савченко прошла допрос на полиграфе, прервав на 3 дня голодовку, которая помешала ей ответить на детекторе лжи в прошлый раз. 

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Теги: Савченко, отказ, образцы
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Комментариев (1)
Глод    18.04.2018, 18:06
Оценка:  +1
Глод
Чем ей хотели в рот залезть?
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